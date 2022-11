Fátima Bernardes fala sobre amizade com William Bonner e questiona: Por que as pessoas ainda ficam surpresas?

10/11/2022 | 13:10



Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes surpreendeu a web ao compartilhar um registro ao lado de William Bonner e a atual esposa. No clique, os dois casais aparecem sorridentes durante uma caminhada.

A proximidade e normalidade com que todos lidaram com a situação foi o que fez os seguidores ficarem curiosos sobre a relação da apresentadora com seu ex-marido, mas parece que as coisas entre eles são bem tranquilas. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, Fátima decidiu abrir o coração sobre a situação e ainda questionou:

Por quê as pessoas ainda ficam surpresas com duas pessoas adultas, que tiveram uma história super bonita, e que se separaram, mas que estão bem felizes com suas novas vidas? É algo tão natural que nem entendo. Conheço tantos casais assim como eu e ele, que fizeram a vida e se respeitam. Deveria ser o normal.

Vale lembrar que Fátima e William foram casados por 13 anos e tiveram três filhos juntos, Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer.