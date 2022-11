Preply: estudo revela como cada país grita “Gol”

Da Redação

Do 33Giga



10/11/2022 | 12:55



Com um grito contínuo ou uma repetição estridente: no Brasil, se a bola entrou na rede, é GOL. Mas no resto do mundo pode ser bem diferente, segundo pesquisa da Preply.

A plataforma de idiomas analisou como os 32 países participantes da Copa do Mundo do Catar comemoram os pontos no futebol em seus idiomas oficiais e descobriu pelo menos 15 termos diferentes. Alguns países possuem mais de um, por adotarem mais de um idioma oficial.

As marcantes palavras utilizadas pelos torcedores e narradores estrangeiros carregam um pouco da história de cada nação.

O Gol é o termo que predomina. Está presente em 15 dos 32 países selecionados para a Copa do Mundo de 2022. A palavra foi importada da expressão goal que significa meta e tem origem provável no inglês arcaico gal, ou obstáculo, segundo o dicionário etimológico do sociólogo americano Douglas Harper. Em seguida, vem a palavra inglesa, com 10 países.

Muitos “Gols” no Brasil

No Brasil, o primeiro registro que se tem conhecimento da palavra gol foi na revista O Malho, publicada em 1904, de acordo com o dicionário Houaiss. Tão logo adotou-se o vocábulo, ele já se ramificou para definir vários tipos de gols diferentes.

Segundo o dicionário Aurélio, há pelo menos quatro tipos de termos para diferentes marcações de pontos. Eles são:

Gol contra , quando um time marca um ponto involuntariamente contra sua própria equipe.

, quando um time marca um ponto involuntariamente contra sua própria equipe. Gol de honra , o único gol marcado por uma equipe derrotada.

, o único gol marcado por uma equipe derrotada. O famoso gol de placa , conceito criado a partir de um gol espetacular feito por Pelé em 1961, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Aos 40 minutos do primeiro tempo entre Santos (time de Pelé) e Fluminense, o jogador brasileiro driblou sete adversários não dando chance ao goleiro Castilho de impedir o gol mais bonito de sua carreira. O feito lhe rendeu uma placa honorária, confeccionada pelo jornalista Joelmir Beting.

, conceito criado a partir de um gol espetacular feito por Pelé em 1961, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Aos 40 minutos do primeiro tempo entre Santos (time de Pelé) e Fluminense, o jogador brasileiro driblou sete adversários não dando chance ao goleiro Castilho de impedir o gol mais bonito de sua carreira. O feito lhe rendeu uma placa honorária, confeccionada pelo jornalista Joelmir Beting. Por fim, o gol olímpico, que é feito a partir de uma cobrança de escanteio. O primeiro gol de que se tem notícia saiu em um jogo entre Argentina e Uruguai, no ano em que os uruguaios foram campeões olímpicos de futebol, por isso o termo.

Bramka, Tor, Gôl e outros: a diversidade europeia

Vários países europeus escolheram nomes distintos para comemorar seus gols. Na Polônia, a palavra Bramka é utilizada.

A Suíça chama de Gool, já Alemanha utiliza o termo Tor que também quer dizer portão. No campo, é a palavra que foi utilizada pelos alemães sete vezes no dia 8 de julho de 2014, no estádio do Mineirão.

Os alemães também têm um vocabulário futebolístico amplo. Quando dizem eigentor, literalmente gol próprio, estão se referindo a um gol contra. Existe também o Wembley-Tor, palavra em alemão que quer dizer “O Gol de Wembley”. Este um dos mais polêmicos da história do futebol.

Ocorrido na Final da Copa do Mundo FIFA de 1966, entre Alemanha e Inglaterra no estádio londrino de Wembley, foi realizado pelo inglês Geoff Hurst. Aos 11 minutos da prorrogação, ele chutou a bola no travessão, ela quicou para dentro da área do gol e saiu. Apesar do árbitro suíço Gottfried Dienst ter validado o gol, até hoje persiste a dúvida se a bola teria entrado ou não.

Quando algum gol semelhante acontece, os alemães o chamam de Wembley-Tor.

Os portugueses utilizam golo, em vez de gol, enquanto na Dinamarca e Croácia as palavras populares são Mal e Cilj, que se lê “see”.

Os sons da Ásia e África

No Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Tunísia, Irã e o anfitrião da Copa, Catar, os nomes dos “gols” podem ser difíceis de pronunciar, por seus alfabetos ideogramáticos, compostos de símbolos e sinais.

O primeiro país chama de “???” , ou “gôru”, mas lê-se “gori”. Já as nações do Oriente Médio e da África dizem “???”, ou “hadaf”, mas lê-se “redaf”. Por fim, a terra do kpop é a que mais se aproxima do nosso termo. Por lá, eles dizem “?” ou “gol”, mas leem algo como “rull”.