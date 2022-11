Viih Tube e Eliezer contam como escolheram o nome da filha: ?De primeira?

10/11/2022 | 12:37



Os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer contaram sobre o processo de escolha do nome da primeira filha, Lua, e revelaram que a decisão veio "de primeira".

Nesta quarta-feira, 9, os dois participaram do Podcasts, apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães, em que falaram sobre o relacionamento, a gravidez e a participação no Big Brother Brasil.

Quando perguntada de quem teria vindo a escolha do nome, Viih contou que ela e Eliezer nunca passaram pelo "perrengue" de pais que possuem gostos diferentes. "Foi muito fácil", completou.

Ela disse que a decisão ocorreu na estrada, durante uma viagem, em que ela "pressionou" Eli com duas listas de 20 nomes de menino e 20 de menina, montadas por ela, e pediu para que o namorado escolhesse. Na ocasião, o casal ainda não sabia o sexo da bebê.

Cada um escolheu um nome das listas e se surpreendeu quando descobriu ter decidido pelo mesmo do parceiro. Caso o filho fosse menino, ele se chamaria Noah. Se fosse menina, Lua.

"Eu achava que de menino fosse ser Sol", brincou Lucas Guimarães após o relato. Eliezer então revelou que, se o casal tiver mais um filho, Viih realmente quer que ele se chame Sol.

Os dois anunciaram o nome da filha no mês passado, após terem feito um chá revelação com o tema do programa que participaram.

A bebê já possui, até mesmo, um Instagram em seu nome, criado pouco tempo após o anúncio da gravidez.