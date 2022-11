Rodrigo Lombardi revela desejo de pausar carreira como ator: Tenho vontade de dar uma parada aqui para meter a mão na massa

10/11/2022 | 12:10



Será que já é hora de dizer tchau? Rodrigo Lombardi conversou com o jornal O Globo e falou sobre alguns aspectos de sua vida pessoal e profissional. No bate-papo, o ator que está no ar em Travessia também soltou algumas pequenas dicas sobre o que pode vir a acontecer na trama.

Vale lembrar que Moretti tem uma relação mal resolvida com o ex-sócio, Guerra, interpretado por Humberto Martins. Ao ser questionado sobre o desdobramento dessa história, o ator tentou despistar, mas deixou uma pulguinha atrás da orelha sobre uma possível vingança:

- Moretti tem elementos de vingança dentro de si, assim como todos os personagens da novela. Todos serão pivôs de briga, senão a novela não existiria.

Mas pode ser que Travessia seja o último trabalho de Lombardi para a televisão, já que o ator revelou que pretende dar uma pausa na carreira para poder olhar com mais cuidado outros trabalhos antigos que estão engavetados precisando de uma atenção especial.

- Tenho alguns [filmes] para produzir, mas, pela falta de tempo, emendando um trabalho no outro... Na pandemia, fiz o longa Antes de acontecer e Grande Sertão: Veredas. E os meus projetos próprios estão bagunçados na gaveta. A qualquer hora pegarei cada um com uma paciência boa. Tenho vontade de dar uma parada aqui [com a TV] para meter a mão na massa. Como diretor e como autor.

E se Rodrigo não está tendo tempo para mexer em seus projetos, seu filho, Rafael de 14 anos de idade, faz questão que o pai tire pelo menos alguns minutos de seu dia para aprimorar suas técnicas com a tecnologia. Segundo o galã, ele não é muito adepto às inovações e costuma apanhar para acompanhar toda a velocidade.

- Eu sou completamente analógico. As pessoas sabem fazer desenhos no SketchUp, editar em aplicativo. Eu sei fazer origami. Até hoje, se eu quiser mandar um e-mail com um anexo, tenho que pedir para o meu filho. E ele voa. Ele transita nisso de uma maneira tranquila, rápida. Eu, não. E gosto de ser assim. Graças a Deus, hoje tenho condição de continuar assim. Porque isso traz qualidades para o meu trabalho. Se eu precisar ser tecnológico, posso chamar alguém para fazer para mim. Então, podendo ter uma equipe que trabalha junto, é possível trafegar nos dois universos e ficar tranquilo. Na maioria das vezes, como sei que meu filho já sabe, passo para ele direto. Filhão, me ajuda aqui! Ele diz: Ai, pai, que saco. E eu: É, mas vem cá!