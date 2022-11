Cia Fuxico se apresenta em Santo André na sexta-feira (11)

Lara Delon

Especial para o Diário



10/11/2022 | 09:50



A Cia Fuxico de Teatro chegou ao Grande ABC com o espetáculo Chorinho. A peça tem duração de 90 minutos e estará no Cine Theatro Carlos Gomes, no Centro de Santo André, amanhã (9), às 20h, em única apresentação.

A narrativa do espetáculo, escrito pelo dramaturgo Fauzi Arap, é realizada por duas personagens, a tia e o morador de rua, que são completamente diferentes, mas sofrem do mesmo mal: a solidão.

"O espetáculo é o encontro dessas duas pessoas tão diferentes que, ao longo dos dias, vão se conhecendo numa praça. E isso vai acontecendo em sete cenas da peça, essa relação entre as personagens vai se construindo. E a gente vai percebendo que mesmo tão diferentes, todos somos um pouco parecidos", aponta Ronaldo Barbosa, sócio da companhia e ator que faz paerte do elenco.

Ronaldo ainda explica que o nome do espetáculo faz referências aos choros e lamúrias do dia a dia, com um olhar filosófico sobre a realidade social em que cada um vive.

O texto foi baseado em uma história da vida de Arap, escrito há três anos pelo dramaturgo. "Certo dia, ele (Fauzi Arap) foi tomar um café e quase pisou em uma pessoa em situação de rua. O cara olhou para ele e perguntou se não o havia visto. Então, o escritor foi dar dinheiro a ele e o homem respondeu: ''Eu não quero seu dinheiro, eu só quero que você me veja''. Ele ficou com isso na cabeça e, depois de um tempo, escreveu o espetáculo", disse Ronaldo.

Com poesia e humor, a peça mostra a construção inusitada de uma amizade, em que as personagens passam a compartilhar seus pensamentos, medos e solidão.

Chorinho é um espetáculo teatral dirigido por Marcos Loureiro e tem valor único de R$ 20 por pessoa. Para adquirir o ingresso é necessário solicitar pelo telefone (11) 9.9695-1097.