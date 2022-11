Razer anuncia controle Wolverine V2 Pro para PlayStation 5 e PC

Da Redação

Do 33Giga



10/11/2022 | 09:55



A Razer acaba de anunciou Wolverine V2 Pro. Trata-se de novo controle sem fio de nível profissional desenvolvido para PlayStation 5 e PC.

Para proporcionar alto desempenho, o acessório é equipado com as tecnologias Razer HyperSpeed Wireless e Razer HyperTrigger, tem botões de ação Razer com tecnologia Mecha-tátil, microswitches D-Pad de oito direções e seis botões programáveis.

O Razer Wolverine V2 Pro é equipado com botões de ação Mecha-tátil Razer, que precisam de apenas 0,65 mm de deslocamento para ativação dos comandos, uma distância 30% menor que a dos tradicionais controles com botões de membrana média. Além de mais velocidade, a tecnologia da Razer proporciona melhor sensação tátil, um grande diferencial em partidas competitivas.

Para maior controle e precisão em jogos de luta, o Microswitch D-Pad de oito direções permite que os jogadores sintam e ouçam cada comando direcional dos microswitches, resultando em movimentos mais precisos e intencionais em combos complexos, por exemplo.

Além disso, os gatilhos traseiros do Wolverine V2 Pro foram atualizados com a tecnologia Razer HyperTrigger. São voltados a entusiastas de jogos de corrida e FPS, já que os usuários podem alternar facilmente entre cliques de alcance médio – ideais para aceleração – e cliques extremamente rápidos – que se assemelham aos dos mouses gamer da Razer e são ideais para comandos pontuais.

Customização do Wolverine V2 Pro

Com seis botões programáveis e thumbsticks intercambiáveis, o Razer Wolverine V2 Pro permite que os usuários usem layouts personalizados dos botões para se adequar melhor a cada estilo de game. Os jogadores podem mapear quatro gatilhos extras, personalizar dois bumpers padrão com seus comandos favoritos e ainda trocar as superfícies dos thumbsticks adicionais para opções mais velozes ou precisas.

O Wolverine V2 Pro é equipado com Razer Chroma RGB. A tecnologia oferece aos usuários mais de 16,8 milhões de cores e diversos efeitos de retroiluminação por meio do aplicativo gratuito Razer Controller, disponível tanto para iOS e Android.

O Wolverine V2 Pro conta ainda com a tecnologia Razer HyperSpeed Wireless, que é mais rápida do que qualquer outra sem fio para periféricos gamer. O controle é compatível com conexão wireless ultrarrápida de 2,4 GHz por meio de seu dongle USB-A incluso, garantindo desempenho contínuo e de baixa latência tanto no PlayStation 5 quanto no PC.

Wolverine V2 Pro: Fica Técnica

Botões de ação mecha-tátil Razer

Microswitch D-Pad de oito direções

Seis botões multifuncionais programáveis

Razer HyperTrigger

Entrada de áudio analógica de 3,5 mm compatível com consoles PS5 e PC (Windows)

Duas superfícies de thumbstick adicionais (alto côncavo e curto convexo)

Dongle Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz com conector padrão USB-A

Cabo USB-C para USB-A de 3 m

Tamanho Aproximado: 10,57 cm / x 16,75cm / 6,52cm

Peso Aproximado: 279 g

Compatibilidade: Console PS5 ou PC (Windows)

Requisitos: Conexão com a Internet para o aplicativo Razer Controller no iOS e Android

Inclusos na caixa: Controle de jogos profissional sem fio Razer Wolverine V2 Pro; Dongle Razer HyperSpeed Wireless 2.4GHz USB-A; Cabo USB Tipo C para USB-A de 3 m; Duas superfícies de thumbstick adicionais (alto côncavo e curto convexo); Guia de Informações Importantes do Produto

Ainda não há previsão de lançamento do Wolverine V2 Pro no Brasil.