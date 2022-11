Hadson Nery se envolve em briga com Vini Büttel e Lucas Santos e faz boletim de ocorrência; entenda o que rolou!

10/11/2022 | 09:11



Foi briga, gritaria e confusão! As redes sociais foram tomadas por vídeos de Hadson Nery, o famoso Hadballa, em uma briga física com Vini Büttel e Lucas Santos, que estiveram recentemente em A Fazenda 14. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, tudo teria acontecido nos bastidores das gravações do Celeiro da Justiça, na Record TV. Caso você não acompanhe, o programa convida alguns eliminados do reality rural para passar por um tipo de julgamento com influenciadores.

Durante a filmagem, Hadballa teria se desentendido com Lucas. Sem qualquer civilidade, os dois partiram para briga e Vini tentou afastar. No entanto, durante esse processo, o ex-A Fazenda também acabou atingido e revidou com um soco que abriu um corte no supercílio do ex-BBB.

Durante a briga, câmeras foram derrubadas e até a polícia teve que ser chamada para apartar a confusão.

Pronunciamentos

Depois do ocorrido, Hadballa decidiu fazer um boletim de ocorrência. Enquanto entrava na delegacia, ele deu a seguinte declaração para a colunista:

- Primeiro a gente vai fazer o boletim de ocorrência, fazer o corpo delito, para depois a gente ir para o hospital.

E não parou por aí! Mais tarde, ao sair do local, ele declarou:

- Deu tudo certo. Boletim de ocorrência feito, a doutora me instruiu. Agora a gente vai partir por corpo delito, fazer o curativo no hospital, e a verdade vai vir à tona logo, logo.

Vini também decidiu falar sobre o assunto. Em entrevista para o jornal Metrópoles, o ex-A Fazenda declarou:

Estou chateado com todo o ocorrido, mas estou bem. O sangue que vocês viram foi daqui [corte no supercílio]. O meu narizinho está intacto, meu pescoço está intacto, estou com alguns arranhões e parece que eu briguei com uma jaguatirica. Essa outra pessoa já tem o histórico de ser agressivo, fui descobrir na delegacia que ele tem apenas 22 processos nas costas, então infelizmente ele cruzou o meu caminho e eu o dele, chegando a isso tudo.

E continua:

Eu intervi a uma quase agressão, o Lucas estava na iminência de ser agredido, a gente estava em um programa de humor, ele não aguentou a provocação e já no finalzinho da gravação, estava indo tudo bem, ele já foi em cima do Lucas alteradíssimo, falando um monte de coisas. Eu me coloquei no meio dos dois? sim!, eu fui defender o meu amigo? sim!. Eu senti que ele estava na iminência de agredir o Lucas e eu não podia permitir isso, então infelizmente a gente foi para as vias de fato. Tudo será comprovado, porque estava sendo gravado, vocês vão ver. Não teve covardia, não teve nada que estão falando, foi apenas uma pessoa desequilibrada que está atrás de fama e infelizmente está tendo o seu momento. Eu não queria estar passando por isso, mas infelizmente estou aqui, mas estou bem.

Nas redes sociais de Lucas, sua equipe também compartilhou um esclarecimento sobre o caso. Ao final, eles ainda reforçaram que o ex-A Fazenda estava bastante abalado psicologicamente.

Eita!