Rafael Cortez revela que chegou a ter herpes emocional quando trabalhava para o CQC

10/11/2022 | 09:10



Rafael Cortez participou na última terça-feira, dia 8, do Programa de Todos os Programas, e acabou relembrando os anos em que esteve presente e participando do CQC - Custe o que Custar, e fez questão até de detalhar alguns perrengues.

Pois é, o humorista esteve no programa que era da Bandeirantes entre 2008 e 2012, tendo retornado brevemente em 2015, para o último ano da atração que misturava jornalismo e humor. Rafa então falou sobre a exaustão de reportagens que eram gravadas externamente e que até contraiu uma herpes emocional durante essa rotina maluca.

- A coisa mais complicada do CQC sem dúvida nenhuma era a agenda. Porque era um programa que era muito longo no ar, tinha duas hora e meia, as vezes três. Então eram produzidas muitas matérias por semana. O que eu me lembro que era muito desgastante e todos nós nos queixávamos muito, era que não tínhamos uma agenda pessoal para usufruir do próprio sucesso. Nós todos fazíamos muito sucesso, mas não podíamos rodar o Brasil com nossos shows de stand-up do jeito que a gente queria, porque a gente sempre gravava e era sempre de uma hora para outra.

Cortez continuou detalhando que sempre era surpreendido com uma ligação pelo produtor do programa o convocando para uma gravação durante finais de semana e feriados.

- As agendas de gravações eram terríveis e todos nós tivemos problemas emocionais por conta disso. A gente tinha alopecia, a gente engordava e emagrecia, tinha herpes. Eu tinha muito herpes nessa época, herpes de fundo nervoso mesmo sabe? De não poder administrar minha agenda e ter muita pressão.vvvvvv