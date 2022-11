Santo André lidera taxa de recusa em atender recenseador do IBGE

Thainá Lana

Santo André é a cidade do Grande ABC que tem a maior taxa de recusa em atender recenseadores do Censo 2022. O município andreense atingiu 5,73%, ou 12.193, domicílios que se recusaram a responder às perguntas da pesquisa na região.

Na sequência, aparece São Bernardo, com média de 4,91% recusas desde o início da coleta. Diadema (4,42%) é a terceira cidade da região com maior número de recusas, segundo dados do IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Todos os sete municípios estão acima da média nacional de recusa, que é de 2.33%, ou seja, a população da região lidera a estatística de recusas no País. Santo André, São Bernardo e Diadema ficam também acima da média estadual, que chega a 4,03% ­– São Paulo é o Estado em que mais pessoas se recusam a receber os recenseadores.

Apesar da alta taxa na região, em menos de um mês, o número de domicílios recenseados cresceu 701%. Até o dia 10 de outubro eram 92.007 domicílios recenseados, e até ontem (9) este número subiu para 771.634 ­– cobertura de 83.91%.

Desde agosto, os recenseadores estão nas ruas coletando dados da população para atualizar o banco de dados do País, que serve de referência para direcionar as políticas públicas.

As informações coletadas durante o Censo são confidenciais e protegidas por sigilo. Além disso, prestar informações ao IBGE é obrigação legal de todos os cidadãos brasileiros, com base na lei federal 5.534, de 1968. A recusa pode gerar multa de até dez salários mínimos e até o dobro quando a pessoa for reincidente.

O coordenador técnico do Censo em São Paulo, Vando da Paz Nascimento, ressalta a importância da população atender o recenseador no domicílio e responder às questões.

"Recebam bem os nossos recenseadores, atendam. É uma pesquisa segura e que é sigilosa, os dados não são compartilhados nem com outro órgão público. Então a população pode ter confiança no trabalho do IBGE. Eu deixo esse recado para a população, o Censo é um trabalho feito por todos", declara.

PRORROGADO

Devido à falta de pessoas para atuarem como recenseadoras em determinados locais do País, o IBGE prorrogou até dezembro a coleta de dados para o Censo 2022 ­– a previsão era que a operação tivesse duração até 31 de outubro.

Na região faltam, pelo menos, 106.631 domicílios responderem a pesquisa.