Atleta vende rifa para ir ao Mundial

Pedro Lopes

Especial para o Diário



10/11/2022 | 08:54



A atleta paralímpica Letícia de Oliveira, que já representou São Bernardo no Aberto da Dinamarca de Natação Paralímpica em 2014, se prepara para disputar o Campeonato Mundial de Triatlo, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A competição tem início no dia 24 de novembro.

Sobre o início da trajetória, Letícia diz que começou "em São Bernardo, no clube Mesc, com 12 anos, na natação de alto rendimento, porque na época eu já estava perdendo a visão, quando eu fazia vôlei, portanto o nado virou a única opção. Em 2014 disputei meu primeiro campeonato internacional, na Colômbia, onde voltei com cinco medalhas. Com isso, fiz uma carreira de 13 anos na natação, participando de Paralimpíadas e Mundiais. Em 2019 eu tive uma lesão nas costas e comecei a pedalar, e isso me encantou, eu me interessei e procurei o triatlo, pois eu queria algo que me motivasse mais, um desafio diferente.

Após dois meses treinando eu já estava disputando o Campeonato Brasileiro, mesmo sem ter inicialmente os equipamentos e a atleta-guia, mas fui correndo atrás de tudo e consegui para fazer minha estreia, e fui campeã".

Atualmente ela está na categoria PPVI, e o campeonato nos Emirados Árabes será disputado somente por 12 atletas, considerados os melhores do ranking.

Mas para isso se concretizar, Letícia está fazendo uma rifa para arcar com os custos da viagem. Sem nenhum tipo de ajuda governamental, ela conta que "essa viagem é muito cara, o custo nos Emirados Árabes é elevado porque também engloba hospedagem e passagem, e além disso, eu tenho que arcar com os valores para a minha atleta guia, Thati Porto. Por eu não enxergar quase nada, eu tenho uma atleta amadora que me acompanha na competição e realiza a prova inteira comigo. Eu estou realizando (rifa) para custear pelo menos as passagens".

"A viagem por completo fica em torno de R$ 16 mil, mas a rifa é para arrecadar metade deste valor, pois hoje eu tenho o apoio do Instituto Mara Gabrilli", completa Letícia.

Para quem tiver o interesse em adquirir a rifa, basta entrar em contato através do Instagram @lele_freitaas, ou pelo seguinte telefone: (11) 94974-6863. Cada número da rifa custa R$ 50, e o sorteio será realizado no dia 20.