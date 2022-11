Prefeitura de Santo André resgata 237 animais silvestres

Da Redação



10/11/2022 | 08:44



O departamento de bem-estar animal de Santo André, ligado à Secretaria de Meio Ambiente, realizou até outubro último 237 resgates de animais silvestres. Este tipo de ocorrência é muito comum na área urbana, já que 60% do município estão localizados em área de proteção ambiental, conservando o bioma Mata Atlântica.

Neste mesmo período, o órgão realizou 298 vistorias oriundas de denúncias de maus-tratos aos animais. Entretanto, na maioria dos casos não foram constatados crimes ­– em apenas duas situações houve a necessidade de encaminhado à Dicma (Delegacia de Crimes Ambientais).

O ano é marcado também por duas inaugurações de Pet Parque, um espaço exclusivo para cães brincarem e se exercitarem com segurança: no Parque Norio Arimura, em abril, e no Parque Cidade dos Meninos, em outubro. Com estes equipamentos, a cidade conta com seis espaços do tipo.

O Moeda Pet, ação mensal que troca um quilo de garrafas plásticas por um quilo de ração para cães e gatos, entre janeiro e outubro, fechou com 77.160 unidades de garrafas trocadas por 3.858 quilos de ração, com participação de 1.292 moradores.

Em 11 edições realizadas no ano, de um total de 27 desde a criação do programa, em dezembro de 2019, nove ocorreram no Parque Central e duas no Parque Regional da Criança. As próximas edições estão marcadas para 26 de novembro e 10 de dezembro.

Além disso, em outubro a equipe do departamento de proteção e bem-estar animal, em conjunto com o Departamento de Vigilância à Saúde, participou de ações de posse responsável e cadastro de RGA (Registro Geral Animal) durante o Domingo no Pedroso. O programa especial levou várias atrações dedicadas às crianças, como brincadeiras educativas e shows.

Em um único dia foram cadastrados 87 animais para castração gratuita e 15 para RGA. Houve ainda 286 encoleiramentos de pets, que evitam pulgas e carrapatos, sendo 207 coleiras para cães e 79 para gatos.