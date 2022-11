Flamengo empata no fim e Juventude mantém tabu de 25 anos em Caxias do Sul

09/11/2022 | 23:52



Desconcentrado e em ritmo de férias, o Flamengo voltou a decepcionar o seu torcedor no Campeonato Brasileiro. O time carioca só empatou com o lanterna e rebaixado Juventude por 2 a 2, nesta noite no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul (RS) pela 37ª rodada. Este pontinho só foi garantido no final do jogo, quando o estreante Werton, de 19 anos, marcou seu primeiro gol como profissional aos 45 minutos do segundo tempo.

Se para a maioria dos jogadores do Flamengo o jogo pouco importava, para Werton foi especial. Ele foi abraçado e festejado pelos companheiros e deu sua primeira entrevista como herói da noite: "Este gol é para minha família e para toda a torcida do Flamengo", disse, emocionado, tropeçando nas palavras.

O time carioca não consegue vencer desde que conquistou o título da Copa Libertadores: foram três jogos com duas derrotas (Corinthians, 2 a 1, e Coritiba, 1 a 0)e agora um empate (Juventude). O Flamengo é o quinto com 62. O tropeço manteve o Juventude na lanterna com 22 pontos.

Para o time de Caxias, apesar de ter tomado o gol no fim, o empate manteve um tabu de 25 anos sobre o campeão da América. Os gaúchos não perdem dos cariocas dentro do seu estádio desde 1997, quando pelo Brasileiro daquele ano, foi derrotado por 1 a 0, com gol de Rodrigo.

Neste período foram 11 jogos, com 6 vitórias e cinco empates. Agora são 12 jogos. Por outro lado, o Juventude não consegue vencer no Brasileirão desde 24 de julho, quando derrotou o Ceará por 1 a 0, pela 19ª rodada. São apenas três vitórias na temporada.

O Flamengo mesmo com um time mesclado com reservas e titulares mostrou sua superioridade técnica no início. Um minuto de jogo e Rodinei cruzou da ponta direita (com a perna esquerda), Everton ajeitou de cabeça na segunda trave e Matheuzinho, entrou correndo para empurrar a bola de cabeça para as redes. Flamengo, 1 a 0.

A vantagem deu tranquilidade aos cariocas. O rubro-negro passou a rodar mais a bola, fazendo com que o Juventude se cansasse. No entanto, os gaúchos conseguiram adiantar um pouco mais a linha e conseguiu ocupar o meio-campo adversário. A partir deste instante o Juventude começou a assustar.

O Flamengo, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques sempre na velocidade de Everton Cebolinha e Matheuzinho. As bolas paradas também eram armas importantes para o time carioca, principalmente nos cabeceios do zagueiro Fabrício Bruno.

Mas o Juventude soube aproveitar os espaços deixados no sistema de marcação flamenguista. Aos 35 minutos Paulo Henrique recebeu lançamento de Vítor Mendes e carregou para bater quase sem ângulo e empatar o jogo para os anfitriões, 1 a 1.

O Juventude aumentou o placar em seguida. Paulo Henrique, destaque do primeiro tempo, venceu a marcação de

Everton Cebolinha e cruzou para Jadson, de cabeça, marcar o segundo dos gaúchos, 2 a 1.

O segundo tempo começou com o Juventude mandando no jogo. Com dez minutos o meia Chico acertou o travessão. A partida foi ficando mais acirrada, no entanto, os gaúchos se mostravam mais determinados. O técnico Dorival Júnior manteve seu ritmo de trocas sem preocupação com o resultado final.

Mas quando parecia que o time da casa iria vencer, o Flamengo empatou aos 45 minutos. Ayrton Lucas arriscou chute e a bola vai em direção a Werton. O garoto recebeu de costas, mas fez o giro rápido e bateu no anto, deixando tudo igual. Evitou a terceira derrota seguida do Flamengo.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 2 FLAMENGO

JUVENTUDE - César; Paulo Henrique, Vítor Mendes, Thalisson Kelven e Dudu (Rodrigo Soares); Jean (Pará), Yuri Lima e Chico; Jadson, Capixaba (Ruan) e Felipe Pires (Rafinha). Técnico: Celso Roth

FLAMENGO - Hugo Souza; Rodinei (Varela), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, João Gomes e Vítor Hugo (Mateusão); Matheuzinho(Kayque), Matheus França (Werton) e Everton. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Matheuzinho, a um minuto, Paulo Henrique, aos 35 e Jadson, aos 42 minutos do primeiro tempo. Werton, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima.

CARTÕES AMARELOS - Capixaba, Jadson, Paulo Henrique, Vítor Mendes, Jean, Chico (Juventude); João Gomes, Mateusão Ayrton Lucas (Flamengo).

RENDA - R$ 91.240,00.

PÚBLICO - 5.231 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS).