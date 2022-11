Lula após reunião no TSE: Urna eletrônica é conquista do povo brasileiro

09/11/2022 | 19:51



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 9, que a urna eletrônica é uma "conquista do povo brasileiro". O petista concedeu no início da noite sua primeira coletiva à imprensa em Brasília, após reunião no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"A urna eletrônica é uma conquista do povo brasileiro. Acho que muitos países no mundo invejam o Brasil pela lisura do processo", disse. O presidente eleito citou o pleito nos Estados Unidos, onde, segundo ele, "ainda estão contando votos no papelzinho" para saber os resultados das eleições.

Lula se reuniu mais cedo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e ministros do Supremo Tribunal Federal.