Universidade Anhembi Morumbi inaugura polo referência em inclusão e acessibilidade no ABC

Alinhada com a necessidade da democratização do ensino superior de qualidade, a Universidade Anhembi Morumbi inaugura mais um polo de ensino digital em São Bernardo. A nova unidade foi totalmente preparada para receber estudantes com deficiências. A inauguração será nesta quinta-feira (10) com solenidade para autoridades locais e executivos da Ânima Educação.O evento é gratuito e aberto à população mediante inscrição prévia por meio deste link . Os participantes poderão ver a palestra de Alex Carvalho, terapeuta especialista em autoconhecimento, para falar sobre saúde emocional nos pós-pandemia.A instituição oferecerá mais de 60 cursos de graduação e 180 de pós-graduação nas áreas de saúde, educação, negócios, comunicação e ciências exatas. O portfólio completo pode ser acessado neste link . Além de contar com os mais de 50 anos de tradição da marca Anhembi Morumbi, o Polo São Bernardo|Kennedy é integrante da Ânima Educação, o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país.

Serviço

Inauguração | Polo São Bernardo