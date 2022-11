Jojo Todynho se irrita e nega que cirurgia seja para dar troco no ex: Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência

09/11/2022 | 16:10



Não gostou e colocou a boca no trombone! Jojo Todynho recorreu às redes sociais para rebater alguns comentários maldosos sobre a sua decisão de realizar uma cirurgia bariátrica após o fim do seu casamento com o militar, Lucas Souza.

Sem papas na língua, a cantora afirmou que já está nesse processo há dois meses.

- Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês não sabe, o processo para fazer uma cirurgia bariátrica demanda um tempo. Eu já estou há dois meses no caminho desse processo. Não tem nada a ver com a separação, pelo amor de Deus. Eu não sei se vocês fazem isso para testar minha paciência ou se é porque vocês são leigos mesmo. É só ler, gente!

No final das gravações, Jojo fez questão de ressaltar novamente que o processo leva tempo e que fará tudo pelo seu convênio médico:

- E pra mim não é diferente de outra pessoa. Vocês acham que só porque eu tenho dinheiro eu chego no médico e peço pra ele operar? Eu vou fazer pelo meu plano de saúde, tudo bonitinho. Isso é um processo demorado e requer um tempo, que precisa de um acompanhamento. Eita!

Recentemente, Jojo falou novamente sobre o fim do seu casamento com Lucas Souza. Sincera, ela revelou que não se arrepende da decisão, mas que ficou decepcionada com algumas coisas que o seu ex falou nas redes sociais.