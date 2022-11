Cesar Tralli faz homenagem à mãe: Um mês hoje

09/11/2022 | 16:10



Nesta quarta-feira, dia 9, Cesar Tralli usou as redes sociais para dedicar uma publicação em homenagem à sua mãe, que morreu vítima de um acidente aéreo.

No Feed do Instagram, o jornalista exibiu um registro ao lado de Edna segurando a pequena Manuella no colo e escreveu uma legenda sentimental:

Um mês hoje? Um longo e dolorido mês. Uma saudade infinita. Um amor eterno. Uma certeza: você continua sorrindo. Um sentimento de Paz. Te amo, mãe.