BRICS e seu frágil destino após a guerra

09/11/2022 | 11:34



"A ideia do BRICS era reforçar o direito internacional, a solução pacífica de controvérsias, a Organização das Nações Unidas e fazer algumas mudanças no cenário internacional sem o uso da força e sem violência. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu acho que uma boa parte desse discurso caiu por terra", essa é análise de Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Público pela Faculdade de Direito da USP e Coordenador do GEBRICS, Grupo de Estudo sobre o BRICS da USP.

Em sua opinião, a guerra na Ucrânia, não se resumiu a derrubada do governo em Kiev e a instalação de um governo fantoche pró-Rússia. "Acho que algo deu errado em relação ao projeto de Vladimir Putin, que não contava com três variantes: a heroica resistência do povo ucraniano, a força e a coesão da resposta do Ocidente, e a fuga de grande parte do contingente de russos convocados para a guerra".

Segundo Paulo, nos últimos 30 anos foram assinados vários tratados bilaterais e multilaterais em que a Rússia prometia respeitar a soberania e integridade territorial da Ucrânia. Após o fim da União Soviética, a Ucrânia entregou o seu arsenal nuclear para a Rússia contra a promessa de que seria respeitada em sua soberania. "Infelizmente, não foi o que aconteceu. O futuro dos BRICS fica com um grande ponto de interrogação quando um dos parceiros rompe um acordo com guerra armada".

Novo governo, novos desafios

O novo presidente eleito vai enfrentar uma situação muito difícil para reajustar o orçamento de 2023 em vista das promessas eleitorais. "Como as contas já estão no seu teto, o governo de transição já se antecipou e está conversando com o Congresso para poder ajustar esse orçamento de 2023, para que haja condição de governabilidade", afirma o economista Otto Nogami.

Por outro lado, uma reaproximação da comunidade internacional pode facilitar muito a atividade econômica do Brasil, principalmente no que diz respeito ao comércio internacional. Além de abrir as fronteiras brasileiras para a vinda do investimento direto ao país.

Isso tende a elevar a taxa de câmbio a um patamar mais baixo, favorecendo a nossa economia, principalmente a importação de bens intermediários que alimentam a nossa indústria. Isso poderá impactar em custos de produção, reduzindo os preços ao final do processo de produção, contribuindo para um arrefecimento maior da inflação. Com esse cenário passaremos a ter uma condição de uma taxa de juros Selic mais interessante para a economia brasileira.