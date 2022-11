Mira apontada para discussões federais

Da Redação



09/11/2022 | 11:30



O deputado federal reeleito Alex Manente (Cidadania) esteve recentemente com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PPAL), em reunião da qual participou também o deputado federal tucano Adolfo Viana (PSDB-BA). Na pauta, assuntos sobre política nacional, que ainda vive dias de turbulência pós-eleitoral. Lira tem buscado apoios, desde já, para cacifar uma candidatura à reeleição ao comando da Casa. O encontro, dentro do meio político de São Bernardo, foi avaliado como força de Alex na esfera nacional. Fato que reforça comentários nos bastidores de que ele tem cada vez mais mirado para discussões federais e menos para a política municipal. Isso significa dizer que Alex pode não ser candidato a prefeito de São Bernardo em 2024, bagunçando o xadrez eleitoral da cidade, já que tem capital de votos no município e pode ter peso decisivo no balanço das urnas.

Bastidores

Está escalado

Médico respeitado pela população, assim como por profissionais da saúde de Ribeirão Pires, Malek Mounir Imad, 34 anos, já está escalado para compor o quadro técnico de um futuro governo de Humberto D''Orto, o Amigão (PSB), caso este vença a eleição suplementar marcada para o dia 11 de dezembro. Malek, que foi referência como coordenador clínico do hospital de campanha de Ribeirão no período de enfrentamento da pandemia, aceitou o convite para assumir a Secretaria de Saúde em eventual gestão de Amigão.

Fechado -­ 1

Outro vereador de Santo André que está Fechado em torno do nome de Carlos Ferreira (PSB) para assumir a presidência da Câmara no biênio 2023-2024, na vaga de Pedrinho Botaro (PSDB), é Rodolfo Donetti (Cidadania). Pelo andar da carruagem, o líder do governo Paulo Serra (PSDB) não deverá ter muitas dificuldades para levar a disputa com Edson Sardano (PSD), também integrante da base do prefeito e até agora o outro nome colocado na corrida pelo cargo.

Fechado ­- 2

Rodolfo Donetti elogia a experiência e a capacidade de Edson Sardano, mas afirma já ter assumido compromisso com Carlos Ferreira praticamente desde o começo do ano, quando o colega começou a pensar na sucessão de Pedrinho Botaro. "O Carlos Ferreira também construiu trabalho muito harmônico na Câmara, o que não existia. E lá atrás já tinha fechado com ele. Agora não posso voltar atrás."