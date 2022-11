Gal Costa morre aos 77 anos

Da Redação



09/11/2022 | 11:22



Uma das melhores cantoras do país, Gal Costa morreu nesta quarta-feira (9). A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa. A causa da morte ainda não foi divulgada.



Ela estava afastada dos palcos, por recomendação médica, até novembro para se recuperar da retirada de um nódulo na fossa nasal direita, em setembro.



Nascida em Salvador, na Bahia, Gal Costa é um dos ícones da música brasileira. A revista Rolling Stones a elegeu como a sétima maior voz da música brasileira. A cantora estava com a turnê As Várias Pontas de Uma Estrela, que deveria ocorrer agora em dezembro e em janeiro de 2023.



Nascida 26 de setembro de 1945, em Salvador, Bahia, Maria das Graças Penna Burgos era filha de Arnaldo Burgos e Mariah Costa Penna. Foi nos anos 1960 que conheceu João Gilberto, que a classificou como a "maior voz do Brasil".



Nessa fase passou a ter contato com seus grandes parceiros de arte de vida, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Gal deixa um filho, Gabriel Costa Penna Burgos, de 17 anos, e milhares de fãs.

Matéria em atualização.