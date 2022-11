Começa o 14º Congresso. 10 de novembro de 2017. Olhos para Rio Grande da Serra. Dra. Gisela era o Gipem na cidade. E Arlete Feriani contava a história da memória organizada.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/11/2022 | 00:06



Era 2017. O trem foi o principal condutor de memorialistas em direção a Rio Grande da Serra, testemunhas do complemento do 2º ciclo de congressos de história do Grande ABC, cidade a cidade.

Não havia o drama da Covid em 2017. Quem é que usava máscaras de proteção pelas ruas? E Rio Grande da Serra organizava o 14º Congresso em seu lindo Teatro Municipal, diferentemente do congresso de 2002, o segundo realizado na cidade, aquele numa rua interditada e coberta por barracas.

Já o Congresso de 2017 ocupou todas as instalações do Teatro Municipal de Rio Grande da Serra. Exposições foram montadas em corredores e no saguão de entrada. E uma das rodas de conversa foi realizada numa escadaria nos fundos do teatro. Choveu no primeiro dia, ou teria sido no segundo? Mas ninguém reclamou. São guerreiros os nossos pesquisadores da memória.

Foi o Congresso da despedida da Dra. Gisela e do querido José Duda Costa. Philadelpho e Paschoalino já não estavam entre nós, entre tantos e tantos.

O congresso seguinte seria em 2019, em Santo André. Por algum motivo, foi adiado – e não por causa da pandemia, que viria depois. Uma pena. Importante que, cinco anos depois, voltamos a nos reunir em congresso neste 2022.

Comentamos com o professor Martins: deste 15º Congresso participarão jovens que nem haviam nascido em 1990, quando o I Congresso se realizou. Caberão a eles levar adiante esse ideal, e que nunca haja interferências político-partidárias a atrapalhar. Que a pureza e o idealismo sobrevivam.

GIPEM, ANO 30 – Em 2017, a socióloga Arlete Feriani conduziu a homenagem ao trigésimo aniversário do Grupo Independente de Pesquisadores do Grande ABC.

Tantos nomes foram lembrados, mas tantos, que a memória coletiva não conseguiu fazer justiça a todos eles. Porque o Gipem, jamais figura jurídica e burocrática, sempre foi além de uma instituição.

O 15º CONGRESSO HOJE – 2º dia

Local: Auditório Heleni Guariba, ao lado do Teatro Municipal de Santo André, junto ao Paço Municipal.

9h30 – Mesa 1 – Industrialização, desindustrialização e indústria 4.0.

14h – Roda de conversa 1 – Cotidiano operário e memória dos trabalhadores.

16h30 – Roda de conversa 2 – Novos projetos de memória no Grande ABC.

18h – Mostra de filmes.

19h – Produção cinematográfica no Grande ABC.

NOTA – O programa completo do 15º Congresso de História do Grande ABC está no “face” da Memória (endereço no alto da página).

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

DIADEMA, 1996. Teatro Clara Nunes. A foto oficial do IV Congresso nos tempos históricos do ABCD Paulista: gente querida do Centro de Memória de Diadema, vamos identificar o maior número possível de participantes de 26 anos atrás

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 10 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8227

MANCHETE – Decisão sobre Collor sai até sexta-feira (13-11-1992).

Aristides Junqueira, procurador-geral da República, anunciará se denuncia o presidente afastado ao Supremo Tribunal Federal ou arquiva o processo.

GRANDE ABC – Reportagem especial do repórter Washington Neves indicava a verticalização do Grande ABC como inevitável.

Perfil econômico da região e pouca oferta de áreas disponíveis eram os motivos apontados.

FUTEBOL – São Caetano perdia a primeira na fase final da Divisão Intermediária: 1 a 0 para o Taquaritinga.

São Bernardo inaugura o Museu do Tijolo

Sociedade Cultural Brasilitália, de São Bernardo, inaugura hoje, às 19h30, o Museu do Tijolo. Idealização, coleta, origem das peças e levantamento das olarias produtoras partiram do casal Vicente e Elexina D’Angelo.

Vicente e Elexina vêm, há anos, recolhendo tijolos nas demolições de construções da cidade. Com isso, têm conseguido identificar os produtores da primeira metade do século XX, quando as olarias se espalhavam pelos vales de São Bernardo, em sua maioria imigrantes ou descendentes de italianos.

Em cada construção demolida, geralmente térreas, o erguimento de edifícios de muitos andares.

A cerimônia de hoje será presidida por Luiz José Moreira Salata e Haide Vasovino Coutinho, presidente e diretora social da Brasilitália.

Endereço: Rua Dr. Baeta Neves, 232, Vila Baeta Neves, perto do Paço Municipal de São Bernardo.

HOJE

Dia da Indústria Automobilística

Dia do Trigo

SANTOS DO DIA

Leão Magno

André Avelino

Justo de Rochester

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Setenta e nove cidades aniversariam em 10 de novembro, a maioria do Maranhão, entre as quais Água Doce do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão e Alto alegre do Pindaré.

Fora do Maranhão, aniversariam Aurora (CE), Avelino Lopes (PI), Cachoeira de Goiás (GO), Gramado dos Loureiros (RS), Ibirataia (BA), Iguatu (PR) e Martins (RN).

EM 10 DE NOVEMBRO DE...

1937 - Getúlio Vargas dissolve o IV Congresso, instaurando o Estado Novo; promulga a III Constituição da República conhecida como "Polaca". Na prática, o Brasil ganha uma ditadura constitucional.

1977 – Oxford S/A, fabricante das tintas e vernizes Luxforde, anuncia a desativação da sua unidade em Rudge Ramos.

São Paulo abre a feira Brasil Export 77, no Anhembi.