Gigi Hadid estaria sendo cautelosa com o relacionamento com Leonardo DiCaprio em respeito a Zayn Malik

09/11/2022 | 11:10



Como você viu, Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid supostamente estariam vivendo um romance. No entanto, o Entertainment Tonight afirma que a modelo de 27 anos de idade decidiu ser discreta sobre o relacionamento com o ator de 47 anos de idade, evitando demonstrar afeto em público ou sequer revelar muitos detalhes de sua vida privada.

Uma fonte informou ao veículo:

- Gigi e Leo estão se vendo e estão muito interessados um no outro, mas Gigi tem tentado manter as coisas discretas em seu relacionamento. Eles estão tentando manter as coisas privadas e não ter muitas demonstrações públicas de afeto enquanto estão juntos.

E ainda acrescentou que Gigi estaria sendo cautelosa em respeito à Zayn Malik, seu ex-companheiro e pai de sua filha Khai, de dois anos de idade.

- Gigi está tentando estar atenta aos sentimentos de Zayn e não quer ser desrespeitosa com ele com seu novo relacionamento. Gigi e Zayn só querem o melhor um para o outro. Eles estão fazendo o possível para ter uma relacionamento cordial, sejam os melhores pais que puderem e sejam pais de Khai de maneira saudável.

Em outubro, Gigi e Leo foram flagrados curtindo um tempo juntos em Nova York durante um evento de Halloween. Sobre o encontro, o informante revelou:

- Eles vieram com um grupo, que incluía Irina Shayk, Stella Maxwell e mais. Leo usava uma máscara durante a noite. Gigi e Leo se divertiram muito e mantiveram as coisas discretas durante a festa. Eles dançaram na mesa com Stella e ficaram até tarde da noite.