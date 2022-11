Simaria nega caso amoroso com marido de Simone: Respeitem minha história, meu caráter

09/11/2022 | 11:11



Sem papas na língua, Simaria colocou a boca no trombone para esclarecer certos boatos sobre a vida amorosa. Na última terça-feira, dia 8, a cantora participou do PodCats e foi questionada se teria se apaixonado pelo marido da irmã Simone, Kaka Diniz, após o fim de seu casamento de 14 anos com Vicente Escrig. Sem pestanejar, ela respondeu:

- Vão tomar no tabaco de vocês. Me respeite, Brasil. Respeitem minha história, meu caráter. É de uma vergonha. Quem acreditou é tão doido quanto quem inventou essa palhaçada toda. Como é que pode? Que nível de cultura nós estamos? [...] Eu não fiquei com ninguém. Fiquei uns oito meses separada dele, dentro de casa, e ninguém me tocou. Foi uma decisão minha, eu precisava olhar quem era a Simaria de verdade. Meu corpo é sagrado. Quem me conhece sabe que eu nunca fui uma menina de sair fincando com um ou com outro.

A sertaneja ainda falou sobre o suposto affair que teria vivido com DJ Ivis, que foi preso por ter agredido a parceira, Pamella Holanda.

- Achei meu priquito no lixo para dar a DJ Ivis? Uma mulher que nem eu, maravilhosa, inteligente, sensual, gata, que tem dinheiro e dois filhos lindos?