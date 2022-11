Boni revela que Boninho o ajudou após sofrer um infarto: - Ele é um filho cheio de amor

09/11/2022 | 11:11



Boni fez a sua primeira aparição pública após sofrer um infarto durante um voo no mês de outubro. No evento, que ocorreu em uma livraria do Rio de Janeiro, o ex-diretor conversou com o programa TV Fama e falou da importância do filho no momento de preocupação.

- Eu estava voando e tive um infarto, mas já está tudo certo. Eu sou muito forte, disse ele. Segundo Boni, a alimentação e os exercícios o ajudaram a sobreviver.

O empresário então falou que Boninho o ajudou após o grande susto:

- Ele é um filho cheio de amor. Foi ele que me ajudou a sobreviver. Ele que acionou o Diogo, foram os filhos que resolveram a parada.

No final da conversa, Boni falou sobre o BBB e não escondeu o orgulho que sente do herdeiro:

- Eu sempre digo assim que eu não gosto do programa, mas o Boninho faz o melhor BBB do mundo. Eu tenho um orgulho muito grande do Boninho.