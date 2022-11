Costa defende que benefícios sociais voltem a ter vinculação com vacinas e exames

09/11/2022 | 11:02



O senador Humberto Costa defendeu a volta da vinculação de programas de transferência de renda com vacinas e exames em crianças. "Nossa ideia é ter uma ação articulada com a área de assistência social, para que os benefícios de transferência de renda voltem a ter essa vinculação com a consulta de gestantes e com o cartão de vacinação das crianças", disse ele, que é um dos cinco coordenadores da equipe de transição na área da Saúde.

Costa destacou, porém, que é preciso debater o assunto com a equipe que estará a cargo da área de assistência social. "Não sei se demora para poder aplicar esses critérios. As pessoas estão passando fome, então não vamos poder condicionar, de imediato, uma coisa à outra. Mas a ideia é que isso faça parte", argumentou.

O senador também disse que o novo governo fará um mutirão para diminuir a demanda reprimida de consultas e cirurgias causada pela pandemia. "Vamos fazer um grande mutirão com Estados e municípios, e com a compra de serviços privados, se for necessário, para atender a essa demanda reprimida."

Outro ponto relevante, de acordo com Costa, é a atenção aos sequelados da covid. É preciso financiar estudos sobre as consequências da covid, e essas pessoas precisam ser olhadas pelo SUS."

Além de Costa, fazem parte da equipe de transição da saúde, o deputado Alexandre Padilha (PT-S), o médico David Uip, os ex-ministros Arthur Chioro e José Gomes Temporão.