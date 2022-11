Aposentado é atingido por pedaço de concreto que caiu de viaduto em Santo André

Da Redação



09/11/2022 | 11:02



O aposentado Carlos Sales Peres, de 63 anos, foi atingido na cabeça por um pedaço de concreto que caiu do Viaduto Presidente Castelo Branco, na madrugada de segunda-feira (7), em Santo André.

Ele estava com um amigo e passava pela Rua Fichet a caminho da estação de trem Prefeito Saladino. “Uma pedra de concreto de quase 2,7kg se deslocou de cima do viaduto com a movimentação e caiu na minha cabeça. Liguei para minha mulher, pois moro a 200 metros do local, Ela me levou de carro para o hospital Bartira, onde fui atendido, e depois transferido para o Hospital Brasil.”



Peres diz que teve fraturas na face, osso frontal, nasal e maxilar. “ Estou bem, consciente e estável. Aguardando boletim médico referente a cirurgia.” A filha dele,Tatiane Mendes Peres Ibelli, diz que até esta publicação a prefeitura não havia procurado por eles. “Até o momento a prefeitura não se posicionou para nós. Agora, queremos uma posição da prefeitura sobre o ocorrido”, afirma.



O Viaduto está parcialmente interditado para o trânsito de veículos pesados para sequência das obras de construção do Complexo Viário Santa Teresinha, que é feito pela Prefeitura de Santo André para que a estrutura comporte o aumento no volume de tráfego após a entrega de pontes e viadutos que integram o futuro complexo.



A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informou por nota que o acidente envolvendo o pedestre trata-se de uma fatalidade. As causas estão sendo investigadas por equipe técnica da secretaria, que já esteve no local em vistoria. O caso foi registrado no 4º Distrito Policia (DP).