Obituário - 9 de novembro de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



10/11/2022 | 00:05



Admar Mendes de Campos

(Timburi, SP, 21-4-1920 – Santo André, 7-11-2022)

Nascido em Timburi, criado em Presidente Prudente, Admar estava com os seus 25 anos quando trocou o Interior por Santo André.

Começou a trabalhar no escritório da Rhodia Química. E dedicou-se aos estudos, até formar-se pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, turma de 1956.

De auxiliar/correspondente passou a escriturário e alcançou o cargo de advogado. Sempre na Rhodia. Seu único emprego registrado em carteira, quase 30 anos de batente: 1945 a 1974.

Em paralelo, atendia espontaneamente nos programas sociais da OAB e no Tribunal de Justiça Desportiva da Liga de Futebol de Santo André, levado pelo amigo Paschoalino Assumpção.

Modesto, Dr. Admar dizia que foi jornalista de um jornal só, quando cursava o comercial na escola do professor Paulo Sinna, no Largo do Carmo, O Estudante. Depois, dirigiu e colaborou com “O Universitário”, órgão oficial da AUSA (Associação dos Universitários de Santo André.

Quem aproximou a página “Memória” do Dr. Admar foi uma de suas sobrinhas, Vera Lúcia de Meira Campos, que agora traz a triste notícia da partida do tio, aos 102 anos.

Em vida, Dr. Admar repassou a sua coleção de jornais ao projeto Memória. Ele foi sepultado no Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

SANTO ANDRÉ

Maria Arminda Dalecio, 89. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Pilar, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Santa Velo Navarro, 88. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aldona Leonarda Lopes, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Massanari, 80. Natural de Agudos (SP). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Parque das Cerejeiras, em São Paulo, Capital.

Maria da Conceição de Almeida Laranjeira, 80. Natural de Guanhães (MG). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marielze Santos da Silva, 78. Natural do Estado de Sergipe. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marinete Pimentel da Silva, 74. Natural de Jaboatão (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivan de Almeida, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Luiz Godinho Domingues, 70. Natural de Lençóis Paulista (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Bezerra, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Aguilar, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Silvio Camilo dos Santos, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Mecânico. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Lapa, na Capital.

Maurici Vagner Pereira, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Supervisor de serviços gerais. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reni Santos da Conceição Mendonça, 59. Natural de Xique-Xique (BA). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

Edmar Sena Junior, 53. Natural de Santo André. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Técnico em logística. Dia 4, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Marcelo Caitano, 51. Natural de Itamarandiba (MG). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Ajudante geral. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Carmosila Francisca de Souza Ferreira, 99. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Elza Vecchies Boldrin, 85. Natural de Santa Barbara D’Oeste (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Lopes da Silva Filho, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Massaki Kokubu, 79. Natural do Japão. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Crematório Primavera, em Taboão da Serra (SP).

Efigênia de Oliveira Santos, 78. Natural de Datas (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Manoel Nunes Braga, 75. Natural de Bocaiuva (MG). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Rosa, 75. Natural de Ibirá (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Jayme Toshiyuki Murasaki, 71. Natural de Adamantina (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Sofia de Oliveira Barbosa, 62. Natural de Mantena (MG). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Genésio Cândido, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério do Baeta.

Cleiton Baptista Albert, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Nosso Lar, em São Bernardo. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

Manoel Pinheiro de Jesus, 92. Natural de Jiquiriçá (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Rosalina dos Santos, 64. Natural de Serrinha (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Aldecir Ribeiro de Souza, 52. Natural de Lavras da Mangabeira (CE). Residia no Jardim Campanário, em Dioadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Michele Araújo de Castro, 43. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Fábio Araújo de Castro, 43. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Ajudante metalúrgico. Dia 4, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Allan Costa Dantas, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

MAUÁ

João Garcia Zuniga, 83. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Jardim Haydeé, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Cemitério Municipal de Porangaba (SP).

Joanice Pereira da Silva Nascimento, 68. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

RIBEIRÃO PIRES

Moacir Vitório Marçoli, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 4.

Jefferson Manoel, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Nova Fortuna, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Emerson Mariano Dias, 49. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Kassia Cirlene, 49. Natural de Rio Grande da Serra. Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.