10 perfis de comédia no Kwai para seguir – e se divertir

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/11/2022 | 10:55



Dar boas risadas pode trazer benefícios como reduzir o estresse, estimular a criatividade e até mesmo melhorar a qualidade de sono. No Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, não falta conteúdo divertido. Somente a tag #Humor coleciona mais de 65 bilhões de visualizações e 3,4 milhões de postagens. Pensando nisso, o aplicativo reuniu 10 perfis humorísticos na plataforma para que você se divirta, relaxe e dê boas gargalhadas.

O perfil, que já reúne 5,9 milhões de seguidores e mais de 50,7 milhões de curtidas, tem esquetes de humor que contam com a participação da mulher de Chiquinho, Mimi, e de seu filho. Um dos vídeos mais vistos do canal é o Cadê meus chocolates?, que mostra Mimi comendo escondido todos os doces e fingindo que está saboreando algumas frutas para enganar o influenciador.

O perfil reúne esquetes interpretadas por Lkzinhu, que, na maioria das vezes, faz o papel de todos os personagens, como no vídeo Criança malcriada, em que interpreta o pai, a criança e o garçom do restaurante. O perfil tem 5,8 milhões de seguidores e 49,8 milhões de curtidas.

Com mais de 4,8 milhões de seguidores e 57,8 milhões de curtidas, Leuriscleia reproduz algumas cenas do cotidiano de forma cômica, como em um dos vídeos mais vistos, com mais 1,7 milhão de visualizações, em que ela escuta um barulho na cozinha, acha que é o cachorro, mas na verdade o bichinho está com ela no quarto morrendo de medo.

Sil costuma criar vídeos engraçados ao lado da sua família. Em um deles, por exemplo, ela e a mãe estão tentando reproduzir uma receita, mas, no final, ficam sujas de farinha dos pés a cabeça. O perfil tem 4,8 milhões de seguidores e 70,1 milhões de curtidas.

Com mais de 4,3 milhões de seguidores e 22,1 milhões de curtidas, Letícia representa mais de um papel em seus conteúdos de humor. E com direito a caracterização. Como em um dos seus vídeos mais vistos, em que, além de seu personagem, interpreta a mãe e a avó.

Ianka, que tem mais de 4,2 milhões de seguidores e 59,9 milhões de curtidas, costuma produzir bastante conteúdo com as suas filhas respondendo a perguntas dos seguidores. Um exemplo é este vídeo, em que os comentários ácidos, verdadeiros e engraçados já reúnem 3,7 milhões de visualizações.

Belynha tem mais de 3 milhões de seguidores e 59,6 milhões de curtidas e costuma produzir seus conteúdos com a participação do pai Gerson. Um dos vídeos mais vistos do perfil, com 12,6 milhões de visualizações, é o de Belynha ligando para o João para saber se ele tem pé de porco.

8. EuWillou e EuWatson

Apesar de os gêmeos possuírem seus perfis separados na plataforma, os dois estão sempre produzindo conteúdo de humor juntos, como o vídeo O que eu falo vs o que escutam. Willou tem 1,2 milhão de seguidores e 7,3 milhões de curtidas. Já Watson tem 243,8 mil de seguidores e 1,3 milhão de curtidas.

Em seu perfil, com 646,7 mil seguidores e 11,2 milhões de curtidas, Gustavo produz diversos conteúdos ao lado da filha Luna e da mulher, Milena. Na maioria deles a pequena usa os flagras que dá no pai para conseguir dinheiro. Um bom exemplo é o vídeo Quem é que manda mesmo?, que já alcançou mais de 3,5 milhões de visualizações.

Além de professor, Franklin também é criador de conteúdo de humor na plataforma. Ele analisa de um jeito engraçado algumas músicas, produz esquetes com momentos do dia a dia e cria letras cômicas de canções para certas situações, como em Ladrão, no qual canta para o bandido para avisar que ele está assaltando a casa errada, porque quem tem dinheiro é o vizinho e não ele. Seu perfil tem 314,5 mil seguidores e 2,9 milhões de curtidas.