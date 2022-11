Da Redação

Do 33Giga



09/11/2022



Desde que os jogos online foram aceitos oficialmente no Brasil, essa modalidade de diversão na internet vive uma espécie de era de ouro. Atualmente, é possível desde dar palpites em jogos de futebol e eventos esportivos em geral até apostar na lotofácil.

Tudo isso, claro, sem sair de casa ou mesmo por meio do seu celular. Entretanto, as vantagens da loteria online vão além da possibilidade de jogar de qualquer lugar. A seguir, você confere algumas facilidades que somente o mundo online permite para quem quer fazer sua “fézinha” no dia a dia.

Segurança

Se há algum tempo havia uma espécie de receio sobre os jogos online, isso acabou com a entrada, no Brasil, de grandes marcas ao redor do mundo que oferecem a possibilidade de fazer apostas diversas.

Boa parte dos sites e aplicativos que permite apostar são confiáveis e pertencem a organizações de renome. Além disso, eles contam com sistemas de segurança avançados que protegem sua conta, sua identidade e suas apostas de possíveis criminosos.

Comodidade

Esse item já foi citado anteriormente, mas sempre vale a pena reforçar. Isso porque é possível apostar de e em qualquer lugar.

Se você está em casa, na frente do computador, basta entrar no seu site favorito e apostar na lotofácil, em eventos esportivos e no que mais desejar.

Além disso, se está em uma sala de espera, em uma fila ou precisa matar o tempo na rua, aplicações e sites de apostas podem ser uma boa companhia. Trata-se de um passatempo que agrada a cada vez mais adultos.

Por fim, é uma boa brincadeira em grupo. Se está com amigos, por que não criar um bolão e tentar a sorte em conjunto? Basta uma pessoa com um smartphone e a iniciativa de fazer o jogo.

Hoje, com a facilidade do PIX no Brasil (ou mesmo os pagamentos via WhatsApp), todos podem transferir o dinheiro rapidamente para o organizador e pronto. Basta esperar o resultado para comemorar – ou tentar a sorte novamente.

Diversidade

As múltiplas possibilidades de jogos – como lotofácil, Mega Sena e outras loterias – também aumentam a diversão. Se você está na rua e descobre que haverá algum sorteio que te interesse naquele dia, basta escolher a loteria online desejada, optar pelos números da sorte e pronto.

Dentro ainda desse campo, fazer apostas casadas entre várias loterias também pode ser divertido. Escolhem-se as mais diversas possíveis com poucos cliques no mouse ou na tela do smartphone e pronto.

Uso de Big Data

Grandes aliadas de quem gosta de fazer apostas online ou brincar nas loterias são as análises e as estatísticas fornecidas por boa parte das empresas que fornecem os jogos.

Por meio delas, os usuários podem brincar de forma mais profissional, sabendo das probabilidades de alguns números podem ser sorteados. Em vez do achismo, métricas matemáticas podem ser grandes aliadas para se ganhar nas loterias.

Para saber mais sobre Big Data, leia este artigo.

Em resumo, ao optar por loterias online, o jogador tem segurança, conforto e diversão e tecnologia de ponta como principais atrativos. De muitas formas, é bem mais divertido do que ter que ir até uma lotérica para fazer seus jogos. Poucos cliques garantem muito lazer e diversão.