Lula chega à residência oficial da Câmara para reunião com Lira

09/11/2022 | 10:47



O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou à residência oficial da Presidência da Câmara, onde deve se reunir com Arthur Lira (PP-AL).

Os dois devem discutir a PEC da transição, negociada pela equipe do petista para deixar promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, fora do teto de gastos - a regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação.

Lula chegou ontem à noite a Brasília para fazer uma espécie de "giro pelos poderes". Ele deve se reunir hoje também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Há previsão de Lira conceder uma coletiva de imprensa à tarde na Câmara.