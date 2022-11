Ribeirão Pires promove concerto com trilhas sonoras de cinema

Da Redação



09/11/2022 | 10:35



Ribeirão Pires retomou a parceria com o Fukuda Cello Ensemble e vai promover o concerto gratuito Cinema in concert, que celebrará, no dia 20 de novembro, as marcantes trilhas sonoras de filmes como Batman - O Cavaleiro das Trevas, Gladiador, Rei Leão, Piratas do Caribe e O Último Samurai, todas compostas por Hans Zimmer, lendário músico alemão.

O concerto, que será realizado no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, contará com duas sessões, às 14:30 e às 16h, e a retirada de ingressos, que será por meio de doação espontânea de brinquedos em bom estado, poderá ser realizada a partir desta quinta-feira (10), na Escola Municipal de Artes (Rua Yutaka Ishihara, 218 - Jardim Pastoril), de segunda a sábado, das 9h às 20h.

Com arranjo de Gabriel Alvico, professor da EMARP (Escola de Artes de Ribeirão Pires), e direção de Ricardo Fukuda, o concerto contará, nesta edição, com transmissão simultânea de trechos dos filmes homenageados, com edição de Diego Alves.

Serviço:

Fukuda Cello Ensemble:

Cinema in Concert

Gratuito

Local: Anfiteatro Arquimedes Ribeiro - Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Vila Albertina

Data: 20/11

Sessões: 14:30 e 16h

Local de retirada de ingressos: Escola Municipal de Artes - Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218 - Jardim Pastoril, de segunda a sábado, das 9h às 20h.