Os 10 piores filmes de ficção científica de todos os tempos

Bianca Bellucci

Do 33Giga



25/05/2023 | 16:55



Com a proposta de abordar o futuro, a ciência e a tecnologia, nem sempre os longas-metragens acabam saindo como o esperado. Nesta lista, estão os piores filmes de ficção científica de todos os tempos. As pontuações foram baseadas no Metacritic, site que analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas. Os títulos estão acompanhados dos trailers – mas apertar o play é por sua conta e risco.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Bebês Geniais (1999) – Nota 0,6

Uma dupla de cientistas desenvolve um método de fabricar gênios, confinando bebês em um laboratório. Enquanto isso, um casal dono de uma creche tenta provar que os pequenos têm sua própria linguagem e que o amor é a melhor forma de desenvolvê-los. As coisas se complicam quando um dos bebês do laboratório provoca uma rebelião, foge e encontra seu gêmeo, que vive na creche.

2. O Ataque dos Tomates Assassinos (1978) – Nota 0,9

Por culpa de experiências realizadas pelo departamento de agricultura dos Estados Unidos, os tomates começam a atacar e matar as pessoas. Para tentar reverter a situação e impedir que a população descubra os verdadeiros culpados, o governo monta uma equipe liderada por um ex-agente da CIA, um especialista em disfarces, um mergulhador, um paraquedista e uma atleta.

3. Atlas Shrugged III: Who is John Galt? (2014) – Nota 0,9

O mundo segue em colapso. O medo e o crime dominam as ruas. E o governo toma atitudes brutais quando parte da força produtiva desaparece, deixando um rastro de desespero. Somente um homem tem a resposta: John Galt. Alguns querem segui-lo e salvá-lo, outros querem eliminá-lo.

4. Invasão Cósmica (2021) – Nota 0,9

No ano de 2524, quatro séculos após os humanos começarem a colonizar planetas, o general aposentado James Ford é chamado de volta ao serviço depois que uma espécie de alienígena hostil ataca soldados em um planeta remoto. Conta com Bruce Willis no elenco.

5. A Reconquista (2000) – Nota 0,9

Entre os piores filmes de ficção científica está A Reconquista, com John Travolta e Forest Whitaker no elenco. A trama se passa mil anos no futuro, quando uma raça alienígena, os Psyclos, conquistam a Terra e o transformam em uma colônia. Mas um herói rebelde irá liderar uma revolta para livrar o planeta dos invasores.

6. Saturno 3 (1980) – Nota 0,9

Um casal de cientistas vive em uma estação orbital chamada Saturno 3. Certo dia, eles recebem a visita de um militar que pretende utilizar os laboratórios para a construção de Hector, um robô de altíssima tecnologia. Só que a máquina se apaixona pela esposa do cientista, demonstrando um ciúme obsessivo pela mulher. Está disponível no Looke.

7. Guerreiros do Futuro (2018) – Nota 1,0

Apesar de estar entre os piores filmes de ficção científica, este título conta com elenco estrelado. Entre os nomes, destacam-se James Franco, Lucy Liu e Milla Jovovich. A história se passa em um futuro pós-apocalíptico, no qual Prince deve atravessar o deserto e seus perigos em busca do remédio de sua mãe. Está disponível no Globoplay, via Telecine.

8. Uma Mistura Especial (1982) – Nota 1,0

Um acidente no laboratório leva um jovem tímido e inteligente a adquirir poderes paranormais. Agora, ele pode derrubar valentões com um movimento de seu dedo mindinho, lançar livros no ar com uma torção do nariz, parar o spinner em qualquer número e até fazer roupas voarem com os olhos.

9. Mortal Kombat: A Aniquilação (1997) – Nota 1,1

Disponível no HBO Max, é o segundo filme da franquia. Aqui, Shao Khen, o imperador do Outworld, desrespeita as regras de Mortal Kombat e abre ilegalmente as portas entre o seu reino e a Terra. Agora, se um grupo de guerreiros não fechá-las em sete dias será o fim da humanidade.

10. Pluto Nash (2001) – Nota 1,2

O último título entre os piores filmes de ficção científica é estrelado por Eddie Murphy. Na trama, a Lua torna-se o novo Oeste Selvagem, um lugar onde, com dinheiro e contatos certos, se pode fazer quase tudo. Pluto Nash é o proprietário do clube noturno mais bem-sucedido do local. Mas enfrentará problemas quando se recusar a vender o estabelecimento a um perigoso gângster.