Braskem registra prejuízo de R$ 1,1 bi no 3º trimestre

08/11/2022 | 21:19



A Braskem registrou prejuízo líquido de R$ 1,1 bilhão no 3º trimestre de 2022, ante lucro de R$ 3,537 bilhões no mesmo período de 2021. No acumulado do ano, a companhia registrou lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 1,4 bilhão.

Em relatório, divulgado nesta terça-feira, a companhia diz que o prejuízo reportado no trimestre ocorreu em função, principalmente, do impacto do menor resultado operacional e da variação cambial no resultado financeiro dada a depreciação do real e do peso mexicano no final do período frente ao dólar

O Ebitda recorrente da companhia foi de R$ 1,967 bilhão, caindo 74% em relação ao mesmo período do ano passado e 50% ante o segundo trimestre. Em dólar, o Ebitda recorrente foi de US$ 371 milhões, 54% inferior ao período de abril a junho.

Isso se deu, principalmente, pelo menor volume de exportações de resinas no segmento Brasil, menor volume de vendas de PP nos Estados Unidos e PE no segmento México; pelos menores spreads internacionais de PE, PP e PVC no Brasil, PP nos Estados Unidos e Europa, e PE no México; e pelo efeito contábil de realização dos estoques1 no montante líquido de US$ 77 milhões (R$ 400 milhões).

A receita líquida ficou em R$ 25,387 bilhões no 3º trimestre do ano, representando estabilidade diante do trimestre anterior e recuo de 10% na comparação ao mesmo período de 2021.

Ainda de acordo com a Braskem, a geração recorrente de caixa foi de R$ 1,6 bilhão, e o retorno do fluxo de caixa foi de 45% no terceiro trimestre de 2022. Adicionando os pagamentos referentes ao evento geológico de Alagoas realizados no período, a companhia apresentou uma geração de caixa de R$ 900 milhões, e o retorno de fluxo de caixa foi de 31%.