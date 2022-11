Simone Mendes é aconselhada pelo marido sobre canção para seu primeiro álbum de estúdio: - Eu não colocaria

08/11/2022 | 19:11



Simone Mendes está focada e trabalhando muito no repertório do seu primeiro álbum de estúdio após o fim da dupla com a sua irmã, Simaria.

Compartilhando todos os detalhes com os seus fãs, a cantora postou um vídeo em seu canal no Youtube e mostrou um pouco como estão os trabalhos. Nos bastidores da gravação foi possível ver Kaká Diniz, seu marido, que deu um conselho à esposa sobre uma das canções:

- Eu gostei muito dessa música, mas para uma próxima. Vamos precisar de músicas sobrando também, então é bom ter. A música é boa, é mais para aproveitar. Eu não colocaria essa nas oito, mas é legal, disse. Eita, qual será a canção?

Um produtor que estava na reunião concordou com Kaká:

- As outras você vai segurando até aguentar. Depois de gravar as oito, ou dez, aí a gente pode escolher uma.

Simone então explicou o que planeja para a produção:

- Eu quero uma simplicidade. Não quero grandiosidade, agora não. Quando as músicas acontecerem, a gente faz um bacana.