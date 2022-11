Jennifer Lopez fala sobre relação com Jennifer Garner, ex-esposa de Ben Affleck: -Uma mãe incrível

08/11/2022 | 19:11



Jennie from the block está dando o que falar! Em entrevista à Vogue, Jennifer Lopez abriu o jogo sobre a vida amorosa, a relação com os enteados e a mãe dos filhos de Ben Affleck, Jennifer Garner. A artista revelou que o namoro começou quando ela pôs um fim no noivado com Alex Rodriguez, ao mesmo tempo em que o ator terminou com a atriz Ana de Armas, intérprete de Marylin Monroe em Blonde. O Batman em Liga da Justiça passou a se encontrar frequentemente com Jlo após enviado um email.

- Obviamente, estávamos tentando não sair em público. Mas nunca me esquivei do fato de que, para mim, sempre senti que havia um amor real ali, um amor verdadeiro ali. As pessoas na minha vida sabem que ele era uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Quando nos reconectamos, esses sentimentos ainda eram muito reais.

Os dois passaram 17 anos separados, entre idas e vindas de ambos os lados.

- Não sei se recomendo isso para todos. Às vezes vocês superam um ao outro, ou apenas crescem de forma diferente. Nós dois nos perdemos e nos encontramos. Não quero tirar o crédito que tudo o que aconteceu nesse meio tempo [em que estivemos separados], porque todas essas coisas eram reais também. Tudo o que sempre quisemos foi chegar a um lugar de paz em nossas vidas, em que realmente sentíssemos aquele tipo de amor que você sente quando é muito jovem e se pergunta se pode ter isso de novo. Isto existe? É real? Todas essas perguntas que eu acho que todo mundo tem. Você passa por todos esses relacionamentos, e está procurando e se conectando e se desconectando com as pessoas, e fica tipo: Deus, é isso que a vida é? Tipo um carrossel, uma montanha-russa, um passeio de carnaval? E então tudo se resolve. Mas a jornada para isso é o mistério para todos

Lopez comentou que eles estão tentando voltar aos tempos. Vale lembrar que os eles iniciaram o namoro avassalador em 2002, noivaram no mesmo ano, e se separaram no ano seguinte.

- Há algo inato, magicamente gentil e bom e cheio de amor no coração de quem Jennifer é. Essa é exatamente a pessoa de quem me lembro de 20 anos atrás. Talvez ela veja todas as mudanças que ela fez, enquanto quando eu a vejo, na maioria das vezes eu só vejo alguém que manteve, contra todas as probabilidades, a coisa sobre ela que sempre a tornou mais incrível para mim: um coração que parece sem limites com amor. Ela é a minha ideia do tipo de pessoa que eu quero ser.

A artista, inclusive, se envolveu em polêmicas após adicionar o sobrenome do marido no próprio nome. Segundo as críticas, ela estaria ferindo os ideais feministas, contudo, Jennifer rebateu tais julgamentos.

- Sério? As pessoas ainda vão me chamar de Jennifer Lopez. Mas meu nome legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido e mulher. Estou orgulhosa disso. Não acho que isso seja um problema. Estou muito no controle da minha própria vida e destino e me sinto empoderada como mulher e como pessoa. Eu posso entender que as pessoas têm seus sentimentos sobre isso, e tudo bem também. Mas se você quer saber como eu me sinto sobre isso, eu apenas sinto que é romântico. Ainda carrega tradição e romance para mim, e talvez eu seja esse tipo de garota

Por fim, ela pontuou que o maridão e a ex-esposa, Jennifer Garner, com quem tem três filhos, fizeram um acordo e estão em guarda compartilhada.

- Ela é uma mãe incrível, e eles trabalham muito bem juntos.

O trio, formado por Samuel, Violet e Seraphina, moram juntos com os gêmeos Emme e Maximilian, filhos da cantora com Marc Anthony.

- A transição é um processo que precisa ser tratado com muito cuidado. Eles têm tantos sentimentos. Eles são adolescentes. Mas está indo muito bem até agora. O que espero cultivar com nossa família é que seus filhos tenham uma nova aliada em mim e meus filhos tenham um novo aliado nele, alguém que realmente os ama e se preocupa com eles.