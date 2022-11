Começa o 15º Congresso. Tempo de viajar pelos anteriores. O Grande ABC buscou a regionalidade. Fez anotações. Agora é seguir as trilhas indicadas...

Ademir Medici

Dos 14 congressos de história iniciais, alguns anais foram publicados, outros apenas registrados, alguns se perderam, permanecendo informações aqui e ali, inclusive em jornais e revistas que cobriram os encontros.

Sabe-se lá como, informa o sociólogo Jorge Magyar, material do VI Congresso, realizado em Ribeirão Pires, foi parar na Livraria Alpharrabio, em Santo André, da incansável Dalila Teles Veras.

Thiago Teixeira comunica que fez um trabalho de pesquisa na faculdade sobre o II Congresso, realizado em São Bernardo (1992). “Tenho o VHS do trabalho até hoje”, informa ele.

“Memória” lembra que Diadema digitalizou as palestras e mesas do IV Congresso (1996) mas, ao que consta, o material não foi publicado.

E assim por diante...

LIÇÃO DE CASA

De hoje até a realização do 16º Congresso (São Bernardo, 2024), haverá tempo para se reunir mais material de todos os congressos e encontros preparatórios.

Um desses encontros foi realizado em Rio Grande da Serra e o saudoso historiador Wanderley dos Santos guardou uma cópia do que se escreveu então – material que está sendo estudado e recuperado pelo jornalista Roberto Nascimento.

Por ora, vamos todos hoje à abertura do 15º Congresso, com tempo de passada d’olhos pelos temas que dominaram os encontros de 1 a 15.

Riqueza de títulos, vários dos quais nascidos das sacadas sociológicas com jeitão de jornalísticas do professor José de Souza Martins.

Gente, uma temática muito séria e que orgulha a todos. Preservemos estas preciosidades.

O 15º CONGRESSO HOJE – 1º dia

Local: Auditório Heleni Guariba, ao lado do Teatro Municipal de Santo André, junto ao Paço Municipal.

14h – Credenciamento

15h – Abertura solene

15h30 – Conferência do professor José de Souza Martins.

16h30 – Slide show. Homenagem aos que ajudaram a construir o Congresso de História ao longo dos seus 32 anos.

19h – Sarau OnLine.

NOTA – O programa completo do 15º Congresso de História do Grande ABC está no “face” da Memória (endereço no alto da página).

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 8 de novembro de 1992 – ano 34, edição 8226

DIADEMA – Maioria dos novos vereadores eleitos na cidade tem atuação nos movimentos populares.

Gabriel Gonçalves foi reeleito para o seu sétimo mandato consecutivo.

HOJE

Dia Nacional do Hoteleiro

A Igreja celebra a festa da sua igreja-mãe, a basílica do Santíssimo Salvador ou de São João do Latrão, em Roma. É o templo católico mais antigo do mundo. Foi construído entre os anos 311 e 314.

Dia do Manequim

SANTOS DO DIA

Teodoro de Amásia

Orestes

Jorge Napper

Nossa Senhora de Almudena

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam hoje: Goianinha (RN), Ibaiti, Palmeira, Porto Amazonas, Quatro Barras (PR), Itaberaí, Pires do Rio (GO), Jacaré dos Homens (AL), Landri Sales (PI) e Vitória da Conquista (BA).

Famosa por ser a terra do povo que expulsou Lampião, Mossoró, no Rio Grande do Norte, nasce em 15 de março de 1852, quando o pequeno povoado de devotos de Santa Luzia foi elevado à categoria de Vila. Somente em 9 de novembro de 1870, a Vila tornou-se cidade.

EM 9 DE NOVEMBRO DE...

1947 – Primeiras eleições municipais depois da ditadura do Estado Novo. Grande ABC elege dois prefeitos: o marceneiro Armando Mazzo, que não tomou posse em Santo André, e o médico José Fornari, em São Bernardo.

1967 - Inaugurada a agência do Banco Andrade Arnaud S.A., em Ribeirão Pires, na Rua Felício Laurito, 54. Seu primeiro gerente foi Abraão Sablag, o Lilo.

1972 – Constituída a Telebrás – Telecomunicações Brasileiras – formada por 22 empresas estaduais e 800 particulares.

2011 – Inaugurado o ParkShopping São Caetano.