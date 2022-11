5 dicas para aproveitar as ofertas de Black Friday sem cair em golpes

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/11/2022 | 10:55



Embora a Black Friday só seja celebrada em 25 de novembro, as promoções já começam a surgir em sites, anúncios em redes sociais e em veículos como rádio e televisão. Para evitar cair em golpes e aproveitar as ofertas do período, Tiago Drumond, head de tecnologia da ioasys, empresa especializada em criar soluções digitais em organizações por meio da cocriação orientada por tecnologia, inovação e design, traz informações importantes para evitar armadilhas.

O especialista em segurança cibernética esclarece que o desenho do cadeado, que já significou segurança do site em outros momentos, não é um parâmetro atualmente. “O cadeado que fica ao lado do endereço da página apenas registra que o ambiente é criptografado, não significa que é seguro”, explica. Veja as cinco dicas a seguir.

1. Conferir a reputação

De acordo com o especialista da ioasys, a primeira dica é olhar a reputação da loja em sites específicos, como o Reclame Aqui. Entender se as avaliações são respondidas, se as reclamações são recorrentes sobre entregas ou ressarcimentos.

“É importante conferir se a barra de endereço é o que diz no site, ou seja, se o nome é verdadeiro. Observar se uma loja brasileira, com domínio ‘.com.br’, tem alguma versão com domínio de outros países, que pode ser uma tentativa de simular uma página tradicional, mas com o objetivo de ser fraudulento”, destaca Tiago.

Quando a venda é privada, em espaços como Mercado Livre, por exemplo, o profissional reforça que é necessário ler sobre a reputação do vendedor antes de efetuar a compra.

2. Verificar a data de criação do site

Outra dica para evitar golpes em compras online é verificar o tempo em que o site está no ar. “Existem portais em que conseguimos conferir a data de fundação, o que nos dá uma margem de segurança sobre aquele vendedor. Páginas criadas em datas próximas à Black Friday são suspeitas e podem ser fraudulentas”, avalia.

Para verificar as datas de criação de sites, Tiago indica o registro.br para domínios brasileiros, e o GoDaddy para domínios de fora do Brasil.

3. Observar as formas de pagamento oferecidas

“As plataformas preferidas de golpistas são boleto ou Pix, pois a maneira de resguardar o dinheiro e o ressarcimento são mais difíceis. Portanto, em caso de dúvidas sobre a procedência do site, opte por pagamentos via cartão de crédito, mesmo que o desconto seja ainda maior em pagamentos via boleto ou Pix”, explica Tiago.

4. Desconfiar de preços muito abaixo do mercado

“Se a oferta está muito abaixo do que já é visto em outros sites, desconfie. A probabilidade de produtos como os da Apple estarem com descontos muito grandes é pequena, pois existe um interesse forte por estas mercadorias, diminuindo a chance de uma promoção com 50% ou mais”, afirma o head de tecnologia da ioasys.

Tiago ainda destaca que todos os produtos da Apple possuem um serial, um número de série exclusivo. “Quando você ver um anúncio, procure na internet sobre esse número de série, pois as imitações utilizam um número para muitos produtos, sendo mais fácil de encontrar reclamações”, relata.

5. Estar atento aos sinais

“Minha última dica é não deixe que a vontade de comprar um produto te faça deixar de ser crítico. Mesmo que a oferta seja muito boa, preste atenção em sinais que os sites golpistas deixam, como estes listados acima. Confira os detalhes sobre a página, o vendedor e a forma de pagamento antes de iniciar a compra”, finaliza.