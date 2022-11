Cadeira gamer do McDonald’s tem suporte para refrigerante e batata frita

Bianca Bellucci

08/11/2022 | 10:55



Nesta segunda-feira (7), foi anunciado o lançamento de uma cadeira gamer do McDonald’s. Batizada de McCrispy Ultimate Gaming Chair, apresenta construção bastante similar aos modelos tradicionais, com apoios para pescoço e lombar, mas com alguns atributos específicos.

Em suas laterais, o usuário encontra espaços para depositar refrigerante e batata frita, além de um compartimento para manter a temperatura dos sanduíches por mais tempo. Para completar, há dois encaixes para os molhos da rede e suporte para guardanapos – dois lenços reutilizáveis customizados com a marca McCrispy acompanham o kit.

A cadeira gamer do McDonald’s também traz revestimento em couro, com proteção especial contra manchas que podem ser causadas por derramamento de molhos e refrigerantes. O design combina as cores amarelo e preto, e traz a marca McCrispy espalhada pelo estofamento.

A McCrispy Ultimate Gaming Chair, no entanto, não será comercializada. Apenas uma unidade foi produzida e será sorteada por meio de um concurso exclusivo para o Reino Unido. Para concorrer ao prêmio, os cidadãos da região devem encontrar um código escondido na página do Facebook do McDonald’s e registrá-lo em seu site oficial.

A promoção da cadeira gamer do McDonald’s se encerra em 13 de novembro. O ganhador vai ser decidido por meio de um sorteio aleatório, que deve ser realizado dentro dos sete dias seguintes.