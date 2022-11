Charge - 8 de novembro de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



08/11/2022 | 10:46



Os valores médios do metro quadrado subiram em Santo André (2,2%) e São Caetano (1,3%) entre agosto e setembro. O número geral dos bairros andreenses indicaram que o preço médio foi de R$ 5.891 para R$ 6.023 na comparação mensal, enquanto os locais sul-caetanenses aumentaram de R$ 7.197 para R$ 7.289. Já São Bernardo teve retração de 0,2%, com leve queda de R$ 5.961 para R$ 5.950 no mês segunte.