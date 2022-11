Cade aprova compra da Sul-America pela rede D'Or

Da Redação



08/11/2022 | 10:08



O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou ontem (7) sem restrições a compra da Sul América Seguros pela Rede D''Or. A aquisição da maior seguradora independente do Brasil foi feita em fevereiro. A decisão é do secretário-geral do Cade, Alexandre Barreto.

De acordo com o jornal O Globo, trata-se de uma operação de troca de ações. Desta forma, a família Larragoiti, controladora da Sul América, passou a ter uma fração minoritária no grupo da família Moll. Pelos termos do acordo, as duas empresas atuarão de forma independente. Em breve, será anunciada uma mudança no comando da seguradora, que deve ser comandada por Heráclito Brito, atual presidente do conselho da Qualicorp.