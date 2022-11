Cia. BuZum se apresenta de graça a estudantes em Mauá

Lara Delon

Especial para o Diário



08/11/2022 | 09:53



Depois de percorrer todo o País, a Cia. BuZum chega à cidade de Mauá, com apresentações infantojuvenis voltadas ao teatro de bonecos. Os espetáculos acontecem hoje (8), na Escola Municipal Cora Coralina, e, no dia 6 de dezembro, na EE (Escola Estadual) Dona Florisbella de Campos Werneck, de forma gratuita e aberta ao público.

Com temas relacionados à preservação da natureza, a companhia aborda, de maneira lúdica e descontraída, questões como a poluição dos oceanos e as queimadas nas florestas brasileiras. De acordo com a assessoria de imprensa, o BuZum apresentava seus espetáculos dentro de um ônibus com ampla estrutura, mas, devido à pandemia de Covid-19, foi necessária a adaptação aos palcos para maior segurança das crianças.

O espetáculo de hoje é o Floresta Viva, que conta a história da abelha Filó, que conhece a formiga Jacira. As duas viram amigas inseparáveis e passam por diversas situações na floresta em que vivem. Até que um dia, a abelha percebe que a floresta está em chamas e convoca sua amiga formiga para que juntas possam salvar as árvores e os animais do incêndio.

Já a apresentação do dia 6 de dezembro será O Grande Perigo, que narra a história de Tata, uma pequena tartaruga que logo ao nascer volta para o mar em busca de sua mãe e passa por muitos desafios para encontrá-la.

Serão sete sessões realizadas hoje: de manhã, às 9h, 9h40 e 10h20, e a tarde, às 13h30, 14h10, 14h50 e 15h30. Para o dia 6 de dezembro, serão seis apresentações: às 9h, 9h40, 10h20 e 11h, na parte da manhã, e às 14h10 e 14h50, de tarde.