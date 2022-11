10 dicas de hotéis em Nova York, nos Estados Unidos

Maria Beatriz Vaccari

Conhecida como um dos destinos mais agitados e cosmopolitas do mundo, a Big Apple é lar dos mais variados tipos de atrações, restaurantes e acomodações. Neste post, conheça boas sugestões de hotéis em Nova York, nos Estados Unidos.

Hotéis em Nova York

Os hotéis em Nova York indicados pelo Rota de Férias são:

The Plaza

O The Plaza é um dos hotéis mais famosos de Nova York. Confortável e sofisticado, o complexo fica em frente ao Central Park e já serviu de pano de fundo para vários filmes e séries de TV.

West Side YMCA

Localizado no bairro de Upper West Side, o West Side YMCA, oferece fácil acesso a atrações como o Lincoln Center, que reúne várias exposições artísticas. Há acomodações compartilhadas e individuais, e dá para aproveitar várias aulas gratuitas de atividades físicas.

citizenM New York Times Square

Os quartos do citizenM New York Times Square são bem pequenos, mas oferecem tudo que o viajante precisa para curtir Nova York de forma confortável. Outra vantagem é a localização: a um minuto a pé da Times Square.

Riu Plaza New York Times Square

Moderno e confortável, o Riu Plaza New York Times Square fica próximo da Broadway e da Times Square. O hotel tem academia, restaurante e oferece fácil acesso à região Restaurant Row, conhecida pelas atrações gastronômicas.

The New Yorker, A Wyndham Hotel

Como vista para o Empire State Building ou para o Rio Hudson, as acomodações do The New Yorker são amplas e elegantes. O complexo é bem localizado e exibe uma belíssima decoração em estilo art déco.

Pod Times Square

O Pod Times Square é uma ótima opção para quem procura um hotel com bom custo-benefício em Nova York. Com quartos pequenos, mas completos, o empreendimento fica perto do metrô e dos principais pontos turísticos da cidade.

The Belvedere Hotel

Quartos legais, academia e café da manhã são algumas das atrações do The Belvedere Hotel. Os hóspedes podem andar até atrações como Central Park e Radio City Music Hall.

The Peninsula New York

A poucos passos da famosa Quinta Avenida, o The Peninsula New York é indicado para quem procura conforto e sofisticação. O complexo tem ótimas opções gastronômicas e um bar moderno no terraço.

Four Seasons Hotel New York

Situado no centro de Manhattan, em TriBeCa, o Four Seasons Hotel New York está a apenas 700 metros da Brooklyn Bridge. Piscina, academia e restaurante ficam à disposição dos hóspedes.

Hotel Beacon

Equipados com cozinhas, os quartos do Hotel Beacon são perfeitos para quem quer economizar. Dá para comprar comidinhas no mercado e cozinhar na própria acomodação.

