Norwegian Prima – Como é o navio mais inovador do mundo

Eu estava muito curioso em saber como é fazer um cruzeiro no Norwegian Prima, já que o navio, lançado em outubro de 2022, é um dos mais inovadores dos últimos tempos. Por isso, fiquei muito feliz quando recebi um convite para embarcar no transatlântico, em uma viagem partindo de Galveston, no Texas (EUA), rumo a Playa Progresso, no México.

O cruzeiro de quatro noites permaneceu a maior parte do tempo navegando, uma vez que a ideia era focar menos destinos e justamente apresentar os conceitos revolucionários a bordo.

Além disso, no primeiro dia do roteiro, ainda ancorado em Galveston, tive a oportunidade de assistir, no lindo teatro do Prima, a um show de Kelly Clarkson, a madrinha de outro navio da Norwegian, o Encore (a madrinha do Prima é Katy Perry).

Paulo Basso Jr. Show de Kelly Clarkson no Norwegian Prima

Simpática e com uma voz poderosa, ela fez uma belíssima apresentação, que serviu de aperitivo para o que eu veria nos dias seguintes. Aqui, vou contar em detalhes como é fazer um cruzeiro no Norwegian Prima e porque ele é tão inovador.

Para facilitar a leitura, dividi o artigo em tópicos.

Seguro viagem

Preparado para fazer um cruzeiro dos sonhos? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vale saber para onde vai o Norwegian Prima e quanto custam os pacotes. Acompanhe.

Quais são os cruzeiros do Prima e quanto custam

Paulo Basso Jr. Norwegian Prima ancorado no México

O Norwegian Prima pemanecerá boa parte de 2023 na Europa, onde fará cruzeiros de nove dias pelo Mediterrâneo (Itália, França e Espanha), partindo de Civitavecchia (perto de Roma), desde US$ 1.429, e de 11 dias pelo norte do continente (Bélgica, Holanda, Noruega e Islândia), saindo de Londres (Inglaterra), com pacotes começando em US$ 1.859.

No fim de 2023 e início de 2024, o Prima retorna aos EUA, onde fará roteiros de sete dias que partirão de Galveston (Texas) rumo a Curaçao e Costa Maya (México), Harvest Caye (Belize) e Roatán (Honduras), a partir de US$ 799, e de 11 dias parando em Cozumel, Oranjestad (Aruba), Kralendijk (Bonaire), Willemstad (Curaçao), Great Stirrup Cay (Bahamas) e Miami (Flórida, EUA), desde US$ 1.389 por pessoa.

Os pacotes estão à venda no site da Norwegian Cruise Line.

Quantos passageiros cabem no Prima

Paulo Basso Jr. Norwegian Prima tem capacidade para 3.215 passageiros

Com capacidade para 3.215 passageiros em ocupação dupla, o Prima tem 18 deques e é mais alto e curto que a maioria dos navios do mesmo porte. Dessa forma, a circulação pelas áreas comuns que se espalham, principalmente, pelos deques 6, 7 e 8, onde há cassino, teatro, lojas, restaurantes e bares, além do átrio, é mais simples e prática que a média.

Dificilmente você se sente perdido, algo comum em grandes transatlânticos. Triângulos nos carpetes dos corredores também ajudam a identificar para que lado está a proa (frente). Fora isso, há painéis eletrônicos ao lado de todos os elevadores, o que facilita bastante a localização de atrações e deslocamentos a bordo.

Como é fazer um cruzeiro no Norwegian Prima

Paulo Basso Jr. O inovador átrio do navio

Assim que entrei em um dos elevadores do Norwegian Prima, me deparei com uma série de pontos luminosos difusos projetados sobre um vidro escuro, que pareciam me transportar para uma nova dimensão.

Se o design foi criado ou não de maneira intencional, não sei dizer, mas de fato me senti em outro mundo ao embarcar no recém-lançado navio da Norwegian Cruise Line, o primeiro de uma série de seis transatlânticos desenvolvidos pela companhia com a ousada proposta de revolucionar o universo dos cruzeiros marítimos.

Como já fiz muitos roteiros em embarcações antigas e novas, a maioria delas em coberturas jornalísticas, consegui notar de cara algumas diferenças marcantes do Prima em relação a outros navios (antes mesmo de acessar o elevador).

Isso porque o átrio, coração da embarcação e primeiro ambiente em que todos se deparam ao subir a bordo, é relativamente pequeno, com piso, paredes e escadarias brancas, linhas suaves e modernas, decoração clean, algumas poucas poltronas em volta de um bar, uma Starbucks e um lustre com desenho arrojado, que remete às estrelas que orientam os marinheiros e se distribui de maneira discreta rente ao teto.

Nada a ver com os mesmos espaços encontrados em outros transatlânticos, em geral amplos, encarpetados, com palcos com pianos e cercados de elevadores panorâmicos, dos quais se observam lustres imponentes repletos de camadas de cristais. Não que isso seja necessariamente ruim, mas é interessante notar como o Prima chegou realmente com outras ideias.

Os corredores, as escadas, os restaurantes e os ambientes comuns do navio da Norwegian, de forma geral, seguem o mesmo padrão do átrio e privilegiam tons de azul, madeiras claras e quadros contemporâneos.

Assim, você se sente mais em uma mansão moderna à beira-mar do que em um palácio flutuante. É o rococó saindo de cena para dar lugar a uma vibe muito mais jovial.

As cabines do navio

Paulo Basso Jr. Cabine com varanda do Norwegian Prima

Nas cabines, o conceito de leveza do design do Prima se repete. Há 13 categorias, todas elas desenhadas para oferecer mais espaço aos passageiros.

Os armários são inteligentes e as camas, vazadas na parte de baixo, a fim de permitirem a acomodação de bagagens.

As suítes mais luxuosas ficam em uma área chamada The Heaven, com elevador, piscina, bar, solário e restaurante privativos, além de uma série de regalias para os hóspedes, como embarque e desembarque prioritário.

Para quem não puder investir em uma delas, a dica é reservar as opções com varanda, já que faz toda a diferença ver o mar durante a viagem. E as cabines com essa configuração no Prima são modernas, espaçosas e contam com ótimos banheiros. As que ficam no 16º andar são mais especiais, já que permitem entradas na área termal do spa, com acesso a piscinas aquecidas e saunas.

De qualquer forma, até mesmo quem fica nas acomodações Studio, as de entrada do Prima, que são pequenas e sem varanda, se dá bem ao longo do cruzeiro. Afinal, há muito que fazer a bordo fora dos quartos.

Piscinas e passarela de vidro

Paulo Basso Jr. Uma das piscinas de borda infinita no deque 8

O oitavo deque é um dos mais movimentados do Norwegian Prima. Isso porque ele é circundado pelo Ocean Boulevard, uma espécie de “calçadão” com vista para o mar dividido em ambientes distintos.

Ao caminhar por ele, você passa por passarelas com chão de vidro (é divertido ver as ondas aos seus pés), áreas com esculturas enormes (de até US$ 2 milhões), espaços com espreguiçadeiras coloridas, jacuzzis e até mesmo duas piscinas com borda infinita, uma de cada lado do navio.

Aí está, por sinal, outra característica inovadora do Prima. Em vez de uma única piscina grande no deque superior, como é o padrão nos transatlânticos mais tradicionais, o navio apostou em várias pequenas.

Assim, além das duas a estibordo (direita) e bombordo (esquerda) do oitavo andar, que são praticamente do tamanho de uma jacuzzi, há uma um pouco maior, com telão, na parte de cima do navio, bem como outra exclusiva para quem fica no The Heaven (também com borda infinita) e mais duas (de bom tamanho) no spa.

Em geral, como elas não são grandes, costumam ficar cheias. Mas a vantagem de ter várias opções menores em vez de apenas uma é mudar de ambiente conforme os dias da viagem forem passando, sentindo-se assim um pouco mais livre na hora de tomar sol e relaxar.

Pista de kart e tobogãs

Paulo Basso Jr. A pista de kart do Norwegian Prima tem três níveis

Com menos espelhos d’água, os deques superiores do Prima ganharam espaço para oferecer outras propostas de lazer aos passageiros. A que chama mais atenção é uma pista de kart que se prolonga por três andares.

Por US$ 15, é possível participar de uma corrida de oito minutos. Quem não curte velocidade pode ficar do lado de fora e usar arminhas de brinquedo para acertar os pilotos de forma virtual (com luzes que não atrapalham quem está dirigindo) e ganhar pontos. É divertido e gratuito.

Do lado do autódromo há ainda um salão de jogos e um minigolfe (este último, pago à parte). Isso sem contar o The Rush e o The Drop, tobogãs que partem do 18º deque e terminam no 8º.

O primeiro recebe duplas e é todo fechado, com música rolando durante o trajeto. No segundo, é preciso ter coragem para entrar numa cápsula e esperar o piso abrir de uma vez, fazendo todo mundo despencar por alguns segundos antes de as curvas aliviarem a descida. Ambos são gratuitos.

Atrações para crianças

Paulo Basso Jr. The Galaxy Pavilion, no Norwegian Prima

Ao contrário dos navios da Disney, como o Disney Dream, o Prima tem atrações mais voltadas para adultos. Isso não significa, porém, que as crianças não têm vez por lá. Elas são muito bem-vindas e contam com diversos ambientes para se divertir.

Pertinho da piscina principal, por exemplo, está o toboágua The Wave, com uma rampa que se prolonga como uma onda após a primeira descida, e um playground molhado, uma das poucas áreas exclusivas para crianças no Prima.

A maioria dos baixinhos (assim como muitos adultos), no entanto, prefere se divertir no The Galaxy Pavilion, um salão com simuladores (tem de corrida, de beisebol, de nave espacial, de dança e até um que sobrevoa grandes paisagens do mundo), atrações de realidade virtual e uma Escape Room. Os brinquedos eletrônicos são pago à parte

Como é o spa do Prima

Paulo Basso Jr. Área termal do Mandara Spa

O Mandara Spa é um refúgio de sossego dentro do Norwegian Prima. O acesso à área termal, com piscinas aquecidas e saunas, é gratuito apenas para quem se hospeda nas cabines mais caras do 16º andar ou da categoria The Heaven.

Do contrário, é preciso pagar, assim como para fazer algum tratamento (nesse caso, cobrados de todos os passageiros). As massagens, por exemplo, custam a partir de US$ 149.

O espaço ainda conta com salão de beleza, barbearia e fitness center. Este último, superequipado e com vista para o mar, é gratuito para todos os passageiros.

Musicais da Broadway e teatro que vira balada

Paulo Basso Jr. Teatro se transforma em pista de dança

A maior inovação do Prima, no entanto, é o teatro que ocupa parte do sexto e do sétimo deque, na proa do navio. O local serve de palco para uma versão do espetáculo da Broadway Summer: The Donna Summer Musica, estrelado por Kimberley Locke (vencedora do American Idol em 2002), Valerie Curlingford e D’Nasya Jordan, todas elas no papel de Donna Summer.

Contagiante, o show é apresentado em uma noite em todos os cruzeiros, assim como o divertido Noise Boys, musical que mistura sapateado, hip-hop, beatbox (percussão vocal) e música ao vivo.

Espetáculos do gênero, no entanto, são comuns em grandes navios. O que não é normal é, após eles acabarem, o teatro se transformar em uma enorme pista de dança. Tudo ocorre em pouco mais de 15 minutos, enquanto o público aguarda no palco, no mezanino ou na porta.

Nesse período, diversos funcionários se apressam a dobrar as poltronas e limpar o ambiente. Com tudo arrumado, um mecanismo incrível passa a recolher as fileiras de cadeiras automaticamente, corredor por corredor, um abaixo do outro, arrastando-os para o fundo do teatro e acoplando-os até formar uma parede.

Paulo Basso Jr. A festa Sensoria lembra as baladas de Las Vegas

Eis então que mesinhas e até mesmo camarotes são espalhados pelo salão enquanto um poderoso sistema de iluminação entra em cena. Mal dá para acreditar que era o mesmo lugar.

Um DJ, no palco, coloca todos para dançar durante e depois da transformação. E não pense que a balada é simples ou desanimada, como a da maioria dos hotéis. Caixas de som que fazem o chão tremer e um imenso telão dão ares de Ibiza e Las Vegas ao espaço.

Em uma das noites do cruzeiro, inclusive, há uma festa chamada Sensoria, com dançarinos e efeitos visuais fantásticos. O espetáculo é digno dos melhores teatros. Ou das melhores casas noturnas, como preferir.

Os restaurantes do navio

Paulo Basso Jr. The Local, um dos restaurantes-bares incluídos no pacote

As propostas inovadoras do Prima invadem também a área gastronômica. Nos grandes navios, é comum haver um grande restaurante principal, com turnos de horários pré-determinados no jantar para acomodar todos os passageiros.

Alguns transatlânticos mais modernos, como os da classe Oasis da Royal Caribbean, os maiores do mundo, já vinham mudando esse conceito ao oferecer não apenas um, mas diversos espaços onde os hóspedes podem fazer as refeições sem se preocupar com tantas amarras.

A Norwegian abraçou essa ideia ao criar quatro restaurantes no Prima com cardápios incluídos no pacote do cruzeiro. Ao menos um deles permanece sempre aberto para café da manhã, almoço, snacks à tarde, jantar e lanchinhos à noite. Quase sempre há mais de duas opções.

O Surfside Cafe & Grill, no 17º deque, ao lado da maior piscina, fica aberto praticamente o dia todo, com bufê variado, sanduíches e até máquina de sorvete self-service.

O The Local, por sua vez, serve hambúrgueres e pratos de pub, com fish and chips (peixe com batata) e espaguete carbonara.

Já o The Hudson’s e o The Commodore Room são os mais chiques, com menu à la carte que traz desde frutos do mar (incluindo camarões e vieiras) até cortes de carne com preparos mais complexos, a exemplo de Beef Wellington. Isso sem contar crème brûlée, lavacake de chocolate com sorvete de flocos, cheesecake com frutas vermelhas e outras sobremesas.

Paulo Basso Jr. O inovador Indulge Food Hall

A grande novidade do Prima, no entanto, é a Indulge Food Hall, uma praça de alimentação com cozinhas de diversos lugares do mundo. Tem indiana, mexicana, italiana, espanhola, chinesa, americana e até mesmo brasileira (representada por uma bela picanha).

Ali, o esquema funciona como uma área de food trucks, com diversos balcões ao redor dos cozinheiros e mesinhas em áreas comuns. Os pedidos são feitos por tablets, e a comida chega rapidamente.

Em todos esses lugares dá para comer e beber à vontade, repetindo e tudo mais, sem cobranças à parte. Mas quem quiser experiências gastronômicas ainda mais especiais pode fazer reservas em diversos outros restaurantes não inclusos no pacote, com pratos que giram entre US$ 20 e US$ 40.

Os destaques são o Palomar, de especialidade mediterrânea, o Onda By Scarpetta, italiano (inclusive com pizzas feitas em forno à lenha, algo raro em navios, já que o mecanismo precisou ser construído com um aprimorado sistema de segurança), o Le Bistro, francês, o Nama Sushi & Sashimi, japonês, e o Hasuki, em que todos se sentam ao redor de uma chapa enquanto o cozinheiro canta e diverte os comensais (é uma boa para ir com crianças).

Os bares do Prima

Paulo Basso Jr. Drinques feitos com reaproveitamento de alimentos que seriam descartados

O Norwegian Prima conta com vários bares, com destaque para o Metropolitan Bar, que seria um barzinho comum se não fosse por um detalhe: os drinques servidos ali são feitos a partir de alimentos que, comumente, seriam descartados.

Assim, cascas de banana, a parte branca das melancias e croissants que não atingiram o formato padrão para serem servidos nos restaurantes são transformados em deliciosos coquetéis nas mãos de habilidosos mixologistas.

Há ainda outros lugares bons para bebericar e confraternizar no Prima, como o Vibe Beach Club e o Observation Lounge, ambos com vista para o mar e projetados por um estúdio famoso de design radicado em Miami.

O bar mais divertido a bordo, porém, é o Syd Norman’s Pour House, com espírito roqueiro, apresentação de bandas ao vivo e diversos quadros com fotos de músicos, muitas delas autografadas, espalhadas pelas paredes.

Ali, quando todos os outros ambientes do navio encerram as atividades (até mesmo o teatro-balada) e só ele permanece aberto até de madrugada, dinossauros como Mick Jagger, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Paul McCartney e até mesmo os Ramones fazem companhia para a turma do “fecha nunca”. Tipo eu, que só arredava o pé de lá quando praticamente todos já repousavam em suas cabines.

Conceitos de sustentabilidade

Um navio que almeja ser referência de uma nova era na navegação turística não pode deixar de voltar o foco à sustentabilidade. Por isso, o Prima não apenas dá uso a alimentos que seriam descartados, como os que se transformam em coquetéis no Metropolitan Bar, como investe em diversos outros conceitos nesse sentido.

Entre eles, destacam-se medidas adotadas há anos em outros transatlânticos da Norwegian, como a eliminação de plástico, a distribuição de amenities dos banheiros em contêineres (inclusive os da L’Occitane, nas cabines mais luxuosas) e a preocupação com os rastros de carbono, como trouxe novas ideias a bordo.

Álbum de fotos do Norwegian Prima

Confira neste álbum belas fotos do Norwegian Prima.

Confira no álbum mais fotos do Norwegian Prima e repare em todos os conceitos inovadores embarcados no navio.

Dicas para quem vai fazer um cruzeiro

Antea de embarcar em um navio como o Norwegian Prima ou qualquer outro para fazer um cruzeiro, vale a pena seguir algumas dicas, como checar as documentações exigidas por todos os destinos em que irá aportar, reservar previamente as excursões em terra e hospedar-se na noite anterior ao embarque em um hotel perto do porto, para evitar problemas com possíveis cancelamentos de voo.

No Prima, os ambientes são bastante informais, então não precisa se preocupar com roupas muito elegantes. Leve itens confortáveis para o dia e, nos jantares ou no teatro, dá para arriscar algo mais casual chique, mas nada muito rebuscado.

Como todo navio mais moderno, o Prima conta com modernos sistemas de amortecedores, para evitar que o movimento do mar seja replicado a bordo. De qualquer forma, é sempre bom ter remédios contra enjoo em mãos, sobretudo caso seja mais sensível ao movimento.

Para quem precisar de internet durante o cruzeiro, é possível comprar pacotes por dia ou durante toda a viagem. Eles não costumam ser baratos, mas no roteiro que eu fiz, funcionaram bem. Não é superrápido, mas até que não faz feio na hora de subir fotos em redes sociais ou consultar e-mails. Só streaming que não rola.

Assim como ocorre na maioria dos navios, o Prima oferece pacotes de bebidas por dia, que podem valer a pena para quem pretende consumir bastante. Os valores, assim como os de pacotes de internet, estão disponíveis no site da Norwegian.

Outra dica importante é baixar o aplicativo da Norwegian Cruise Line. Por meio dele, você pode fazer check in online, contratar excursões, checar a programação, reservar restaurantes e muito mais. Ele é essencial para facilitar os procedimentos antes do embarque e durante a navegação. Está disponível aqui para Apple e Android.

Já aqui, você confere 15 dicas essenciais para quem vai viajar de navio pela primeira vez.

Seguro viagem

Ao planejar um cruzeiro no exterior, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil são caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, entre neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas.

