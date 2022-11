Anitta anuncia lançamento do maior Carnaval de todos os tempos; saiba mais!

04/11/2022 | 18:10



Anitta já começou os preparativos para a festa mais aguardada do Brasil: o Carnaval! Em suas redes sociais, a cantora anunciou mais uma série de shows denominados Ensaios da Anitta, alegando que fará o maior Carnaval de todos os tempos entre janeiro e fevereiro de 2023.

O evento - com o tema Guerreiras - já tem as cidades por onde passará definidas: Brasília, Curitiba, Jurerê, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os ingressos em todas as regiões estarão à venda a partir da próxima segunda-feira, dia 7.

Apesar de ainda não terem sido anunciados, os convidados esperados são nomes conhecidos pelo público. Este seventos são parte do projeto Carnaval da Anitta, que já reuniu 12 mil pessoas em quase todos os shows.

Esse tema festeja e enaltece as brasileiras poderosas do passado e do presente. Homenagearemos as mulheres fortes que fizeram e fazem história, que nos inspiram e nos levam pra frente. Nunca fizemos um Carnaval tão grande. Eu amo! Estou muito animada, festejou a diva.