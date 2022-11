Corrida de rua une esporte com ecologia

da Redação



04/11/2022 | 17:47



O ParkShopping São Caetano recebe neste domingo (dia 6) a Track&Field Run Series. A corrida de rua terá percursos de cinco e dez quilômetros e os organizadores esperam a participação de 1.900 corredores. Neste ano, uma série de inovações foram incorporadas ao evento com a intenção de impactar menos o meio ambiente.

A largada, marcada para as 7h, e a chegada serão realizadas dentro do estacionamento do Park Shopping. O percurso é plano e irá percorrer basicamente as avenidas Guido Aliberti e Goiás.

A preocupação com a sustentabilidade será uma marca da corrida. A organização lançou mão de algumas iniciativas que visam reduzir o impacto ao meio ambiente. O número de motos que fazem o acompanhamento do percurso foi reduzido para diminuir a emissão de gases, os copos plásticos de água foram substituídos por latas e não há saco plástico no guarda-volumes, são utilizadas apenas gym bags.

No lugar do papel com informações haverá QRCodes. Basta o participante apontar a câmera do celular para obter os dados. Além disso, lonas de sinalização impressas e alimentos foram reduzidos para evitar resíduos e desperdício.