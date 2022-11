Palmeiras se reapresenta após festejar título e se apronta para encarar o Cuiabá

04/11/2022 | 17:36



Campeão brasileiro na última quarta-feira, após a derrota do Internacional para o América, o Palmeiras festejou a conquista goleando o Fortaleza no mesmo dia, no Allianz Parque, e os jogadores ganharam folga na quinta. Nesta sexta, chegou a hora de se reapresentar e iniciar a preparação para o duelo de domingo, com o Cuiabá, na Arena Pantanal, o primeiro dos últimos três jogos do time palmeirense nesta temporada.

Os jogadores que estiveram em campo por mais de 45 minutos na vitória por 4 a 0 sobre o Fortaleza fizeram apenas atividades regenerativas na parte interna do centro de treinamento. Já o restante do elenco foi ao gramado sob o comando de Abel Ferreira e participou, em clima bastante descontraído, de um exercício de posse de bola seguido por uma atividade em campo reduzido.

Parte da atividade contou com a participação do meio-campista Jailson, em fase de transição física. Ele é desfalque no Palmeiras desde abril, quando rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante um treinamento. Raphael Veiga, ainda se recuperando após uma artroscopia no tornozelo direito, seguiu o cronograma individual de atividades em campo e na parte interna da Academia de Futebol.

Abel Ferreira terá outros desfalques no meio de campo, além dos lesionados, para escalar o Palmeiras na capital mato-grossense. Isso porque o volante Zé Rafael e o meia Gustavo Scarpa receberam o terceiro cartão amarelo na partida de quarta-feira e terão de cumprir suspensão, o que abre espaço para Gabriel Menino, Atuesta e Bruno Tabata brigarem por essas duas vagas.

O Palmeiras deve ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Atuesta); Dudu, Rony e Endrick.