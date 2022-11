Festival do Cinema Italiano: filmes recentes, clássicos e retrospectiva de divas

04/11/2022 | 17:09



O Festival do Cinema Italiano começa nesta sexta-feira, 4, para o público. Deve rolar de graça, presencialmente, em 40 salas de 30 cidades e online para todo o Brasil. Durante um mês, até 4 de dezembro, serão apresentados 33 filmes, incluindo obras representativas da produção italiana de 2021/22, com passagem por grandes festivais internacionais, mais os títulos que compõem a retrospectiva dedicada às musas do cinema italiano. As grandes divas. Anna Magnani, Silvana Mangano, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Monica Vitti. Querem mais? Ornella Muti, com três filmes, Stefania Sandrelli, Laura Antonelli, Sandra Milo, Margherita Buy.

Graças a elas será possível viajar por clássicos do neo-realismo, como Roma Cidade Aberta, de Roberto Rossellini, até obras mais recentes, como Inimigas Íntimas, de Luca Lucini. Entre esses extremos a retrospectiva dedicada às divas permitirá rever A Bela Moleira, de Mario Camerini; Pão Amor e Fantasia, de Luigi Comencini; Pão, Amor e..., de Dino Risi; A Moça com a Valise, de Valerio Zurlini; O Conformista, de Bernardo Bertolucci; Ciúme à Italiana, de Ettore Scola; Violência e Paixão e O Inocente, de Luchino Visconti.

Anna Magnani correndo por aquela rua e sendo metralhada pelos nazistas, Stefania Sandrelli dançando aquele tango, a jovem Claudia Cardinale como objeto de desejo de Jacques Perrin e a Claudia mais madura através de quem o grande Visconti homenageia a própria mãe, levantando aquele véu de tule. O pedreiro, a florista e o cozinheiro envolvidos no crime de amor do primeiro grande Scola. Que admirável comediante era Monica Vitti!

São cenas, imagens e sons, que fazem parte do imaginário dos cinéfilos de carteirinha. Reverenciam o passado. Nostalgia? Entre os inéditos há um filme com esse título, de Mario Martone, interpretado por Pierfrancesco Favino. Será o único exibido somente em sessões presenciais.

Outras atrações inéditas incluem três filmes com passagem pelo recente Festival de Veneza - Sicittà/Seca, de Paolo Virzi; Acqua e Anice/Água e Anis, de Corrado Cerron; e Il Bambino Nascosto/O Garoto Escondido, de Roberto Ando.

Da seleção de Berlim vem Calcinculo/Carrossel, de Chiara Bellosi. E ainda existem, entre muitos outros, filmes de diretores conhecidos - o vencedor do Oscar, por Mediterrâneo, Gabriele Salvatores, Comedians; Francesca Archiburgi, O Colibrí; e Roberto Faenza, Hill of Vision - A Incrível História de Mario Capecchi.

Em São Paulo, o festival ocorrerá no Petra Belas Artes. A retrospectiva das divas é só online e deve ser acessada pelo Belas À la Carte.

FESTIVAL DO CINEMA ITALIANO

Todas as sessões, presenciais e online são gratuitas

Mais informações: https://festivalcinemaitaliano.com/

Online: no site do Festival através do Belas Artes à La Carte