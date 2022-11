Narcisa Tamborindeguy conta como fugiu de escola de freiras na Suíça: -Me joguei lá de cima

04/11/2022 | 17:10



Narcisa Tamborindeguy, a socialite que caiu nas graças da internet com milhares de memes, deu entrevista para o podcast Quem Pode, Pod. Lá, virou assunto na internet ao comentar que, em sua infância, chegou a fugir da escola de freiras que frequentava na Suíça, detalhando a fuga.

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, que apresentam o programa, ouviam atentamente enquanto a personalidade explicava o motivo para desejar sair do internato:

- Só tinham mulheres chatíssimas na Suíça, eu não aguentei. Era na estação de esqui. Não podia sair depois da meia noite, a comida não era tão boa na escola e eu queria almoçar e jantar fora, revelou.

Ela então faz uma revelação que fez as apresentadoras caírem na risada:

- Sabe o que eu fiz? Me joguei lá de cima de um carro e fugi. Me joguei da minha janela, não era tão alto? Você podia se tacar, que o cara, um amigo meu? Eu subi no carro dele e ele me levou, eu e a Francesca, minha amiga italiana. A gente fugiu, aí eu falei para minha mãe que estava na escola, maravilhosa, tava tudo ótimo, mas eu fui para o chalé da avó dessa menina, que tinha um chalé maravilhoso, nem precisou de mais nada, finalizou.

A socialite também falou sobre seu relacionamento atual com o ex-marido, Boninho, e comentou a possibilidade de entrar no BBB.

- [Gostaria] só no início... não ia gostar de ficar morando. Tem que dividir quarto com os outros, banheiro, tomar banho... se você não toma banho um dia, vira uma loucura, você não presta.