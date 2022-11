Britney Spears revela que foi proibida de tomar café e ir ao SPA por 13 anos

04/11/2022 | 16:10



Britney Spears vem compartilhando que está cada vez mais livre. A cantora publicou em seu Instagram uma lista de coisas que era proibida de fazer enquanto estava sob a tutela dos pais por 13 anos, como tomar café ou sacar dinheiro nos bancos.

A loira fez a postagem na última quinta-feira, dia 3, usando um tom agressivo para atacar os parentes - principalmente seu pai, Jamie Spears - alegando que ela participou de um esquema de escravidão por mais de uma década.

Confira a publicação abaixo:

Tão estranho? meu rosto está super branco aqui nesta foto?! Nunca me vi assim antes! Enfim, faz tempo que não falo com meus papais! Mas Brit tem uma boa notícia bem especial: este ano eu consegui pegar dinheiro pela primeira vez com meu cartão no caixa eletrônico! P***a, devo dizer como é não fazer mais parte do programa de tratamento de escravos e como isso mudou minha vida! Adivinha? Agora também posso ir a SPAs!

Ela ainda mandou um recado para o pai e sua ex-empresária:

Pai, agora também posso ir a SPAs. Antes de me apresentar em uma noite, vi todos os meus 3 amigos no SPA, naquelas cadeiras altas e confortáveis em que colocam os pés. Cada um deles tinha sua própria garrafa de champanhe! Não é o máximo? Bem, Robin (ex-empresária da loira) apareceu e disse: você não pode entrar lá. Então, esperei 5 minutos do lado de fora e saí! Mas, MAIS BOAS NOTÍCIAS: eu sei que não pude ir a SPAs porque você estava com medo que eu tomasse café! Agora sou uma pessoa igual às outras! Eu posso tomar café e estou tão feliz! De qualquer forma eu só queria te dar um lindo, especial e feliz vá se f***r, finalizou.