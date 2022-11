Reconhecimento facial, controle pelo celular: as tecnologias dos carros GWM

Da Redação

Do 33Giga



04/11/2022 | 15:55



Os carros da GWM Brasil terão um bom nível de tecnologia embarcada, de acordo com anúncio da marca realizado ontem (3). Câmera de reconhecimento facial, atualização dos softwares pela nuvem (Over The Air – OTA), nível elevado de condução semiautônoma, controle do veículo à distância pelo celular e comando por voz inteligente estão entre os principais recursos que equiparão os modelos no país.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O primeiro modelo da GWM a receber o pacote é o Haval H6, que será vendido com apenas um único nível de tecnologia embarcada. O SUV híbrido será apresentado ainda este ano, com início de vendas previsto para o primeiro semestre de 2023.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Apesar de chegar ao Brasil importado da China, o Haval H6 teve grande parte da sua tecnologia embarcada desenvolvida para as condições de rodagem e hábitos do consumidor brasileiro. Por isso, o sistema multimídia estará disponível 100% em português, inclusive nos comandos por voz.

Câmera de reconhecimento facial

Entre os recursos mais inovadores dos futuros modelos da GWM está a câmera de reconhecimento facial. Instalada na coluna dianteira esquerda do veículo, ela atua diretamente no funcionamento de três recursos:

detector de distração,

detector de fadiga

e personalização dos diferentes ajustes do veículo.

No caso do detector de distração, a câmera do GWM avalia constantemente o ângulo da cabeça e o movimento dos olhos do motorista para monitorar o nível de atenção do condutor. Ao perceber que há sinais de distração, o sistema emite um alerta sonoro.

O detector de fadiga do GWM utiliza dois recursos para avaliar o cansaço do motorista: a câmera monitora o movimento da cabeça e dos olhos enquanto o sistema avalia o comportamento do condutor enquanto dirige.

A partir de 65 km/h de velocidade e de 15 minutos de viagem, o sistema faz a análise da aceleração, da frenagem e do movimento do volante, que vai indicar o grau de fadiga do motorista e emitir avisos sonoros e visuais.

A câmera também permite que até cinco motoristas possam personalizar os mais variados ajustes do veículo, como os recursos de condução semiautônoma, as preferências de uso do Head Up Display, da qualidade do som, da luminosidade das telas, do travamento das portas e do temporizador dos faróis.

Condução semiautônoma

Os modelos da GWM vão chegar ao mercado com bom nível de condução semiautônoma. Todos serão equipados com o mesmo pacote tecnológico, que trabalha em conjunto com as 5 câmeras e 14 radares distribuídos ao redor do veículo, oferecendo acesso a todos os recursos de direção ativa abaixo:

Piloto automático adaptativo (ACC) com função Stop & Go

Frenagem automática de emergência

Frenagem automática de emergência em cruzamentos

Frenagem automática de emergência para pedestres, bicicletas e motos

Alerta de tráfego cruzado traseiro

Frenagem automática de tráfego cruzado traseiro

Monitoramento de pontos cegos

Detector de tráfego cruzado traseiro

Assistente de permanência de faixa

Centralização de permanência de faixa

Desvio Inteligente ou Smart Dodge (exclusividade GWM)

Smart Cornering (exclusividade GWM)

Alerta de colisão traseira

Alerta de perigo de abertura de portas

Auto Reversing Assistance

Reconhecimento de placas de trânsito

Parking Assist

Entre todos esses recursos, dois deles são tecnologias exclusivas da GWM. O Smart Cornering é uma função avançada do piloto automático adaptativo, que detecta a curva à frente e automaticamente faz a redução para uma velocidade mais segura.

Há ainda o Desvio Inteligente, que trabalha em conjunto com o sistema de centralização de permanência de faixa: ao identificar que vai passar ao lado de um veículo de grande porte, o sistema faz um leve desvio para manter a distância segura, mas sem sair da sua faixa de rolamento.

Recurso ainda raro no mercado brasileiro, o Auto Reverse Assistance permite que o veículo grave os últimos 50 metros do percurso e, a um toque do botão no painel, refaça o mesmo caminho de ré por conta própria. O sistema eletrônico vai controlar o volante automaticamente, enquanto o motorista vai acompanhando na tela da central multimídia o caminho de volta.

Smart Services: controle pelo celular

Com um simples celular, o proprietário de um modelo da GWM terá em suas mãos uma espécie de controle remoto. O telefone vai permitir não apenas monitorar, mas ativar diversos equipamentos do veículo à distância, por meio de um aplicativo.

Será possível verificar se portas, janelas, teto solar e tampa do porta-malas se encontram fechados ou se os faróis estão ligados, além de verificar o nível de combustível e da bateria, a pressão e a temperatura dos pneus, a quilometragem total e até a autonomia disponível no momento.

O app da GWM possibilita também controlar alguns equipamentos remotamente: ligar o ar-condicionado, acionar a ventilação dos bancos dianteiros, abrir/fechar eletricamente a tampa do porta-malas e os vidros elétricos e travar/destravar as portas.

Outro serviço disponível no app da GWM é a cerca digital (Geofancing), no qual o proprietário define um raio de circulação para o veículo. Quando ele sair dessa área preestabelecida, é enviado um aviso para o celular, que vai registrar no mapa exatamente qual é o ponto onde o carro se encontra.

Central multimídia e comandos de voz

Um dos grandes destaques do sistema de conectividade dos veículos da GWM é a central multimídia com display TFT Full HD de 12,3 polegadas com tratamento antirreflexo e conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O recurso está sendo desenvolvido no Brasil para operar 100% em português, inclusive no recurso de comando por voz inteligente.

Mais do que ter acesso à central multimídia, o comando por voz acessa várias outras funções que controlam o veículo. Desse modo, é possível abrir e fechar as janelas individualmente, o teto solar e sua respectiva cortina e a tampa do porta-malas, além de ativar a câmera de 360º e o Head Up Display (incluindo o reajuste de sua posição e brilho).

Por fim, o motorista pode fazer a regulagem de temperatura verbalmente e até pedir a previsão do tempo de uma determinada localidade.

Atualização pela nuvem: Over The Air

Graças à tecnologia Over the Air (OTA), que estará disponível nos modelos da GWM, os softwares a bordo poderão ser atualizados sempre que uma nova versão for disponibilizada pelo fabricante.

O grande destaque desse recurso é permitir o update não apenas de softwares da central multimídia, mas também de sistemas funcionais do veículo, como módulos eletrônicos do motor, transmissão ou bateria. Além de baixar novas atualizações, o OTA da GWM permite ampliar ou agregar novas funcionalidades.

Para saber mais detalhes sobre as tecnologias embarcadas da GWM, confira o vídeo abaixo.