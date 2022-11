EC São Bernardo renova contrato com o artilheiro do time

Pedro Lopes

Especial para o Diário



04/11/2022



Seguindo o planejamento para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista, o EC São Bernardo anunciou nesta sexta-feira (4) a renovação contratual do atacante Rafael Carioca, artilheiro do clube na Copa Paulista, com quatro gols em nove jogos. O jogador chegou ao Cachorrão em julho deste ano, vindo do Marcílio Dias-SC, a custo zero, para jogar a Copa Paulista.

O anúncio da renovação foi feito através do Instagram do clube. Rafael não escondeu a felicidade de prolongar seu vínculo e projeta o Estadual do ano que vem. “Satisfação enorme em ter renovado com um clube do tamanho do EC São Bernardo. Meu maior objetivo é ajudar o Cachorrão a conquistar o acesso para a Série A2 novamente. Tenho certeza que vamos brigar na parte de cima da competição e daremos nosso máximo para atingir essa meta”, afirma.